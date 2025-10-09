«Κατά τη γνώμη μου, όχι, δεν υφίσταται σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπέπεσαν στην αντίληψη μου κυκλώματα παρανομίας στον Οργανισμό. Παραβατικές συμπεριφορές με δόλο, μπορεί να υπάρξουν, μένει όμως να αποδειχθούν». Αυτό κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Αθανασία Ρέππα, διευθύντρια τεχνικών ελέγχων Οργανισμού, υπεύθυνη για την κατανομή εθνικού αποθέματος. Είχαν προηγηθεί οι ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, και του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη.

«Από την μακρά σας εμπειρία στον Οργανισμό διαπιστώσατε να λειτουργούν κυκλώματα ανομίας», ρωτήθηκε από τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

«Δεν υπάρχουν, δεν έχει πέσει στην αντίληψη μου κάτι τέτοιο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας Οργανισμός όπως πολλοί άλλοι. Όπως και σε άλλους Οργανισμούς παντού υπάρχουν λίγες παραβατικές συμπεριφορές με δόλο, μένει να αποδειχθούν», απάντησε χαρακτηριστικά η κ. Ρέππα.

Λίγο αργότερα, σε άλλη σχετική ερώτηση της εισηγήτριας του ΠαΣοΚ, Μιλένας Αποστολάκη, τόνισε: «Οι απατεώνες βρίσκουν πάντα το κενό στο σύστημα και είναι πάντα μπροστά. Όμως οι παραβατικές συμπεριφορές είναι λίγες».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η μάρτυρας, πριν αρχίσει την κατάθεση της στην Επιτροπή, δήλωσε: «Για υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ παραπέμπομαι στη δικαιοσύνη και θέλω να δηλώσω ότι δεν έχω διαπράξει αυτά τα εγκλήματα και θα υπερασπιστώ την αθωότητα μου στο δικαστήριο».

Διευκρίνισε δε, ότι οι κατηγορίες για τις οποίες διώκεται είναι υπεξαγωγή εγγράφου, παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Κατηγορηματικά απέρριψε, η επί σειρά ετών διευθύντρια τεχνικών ελέγχων και κατανομής εθνικού αποθέματος, και τις κατηγορίες εναντίον της, που τις καταλόγισε -κατά την εξέταση του από τα μέλη της Επιτροπής- ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, ότι έβαζε προσκόμματα στους ελέγχους για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και, παρά την εντολή του, δεν τους προχώρησε.

«Δεν υπήρχε καν εντολή ελέγχου στην ελέγκτρια»

«Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε αντίδραση στους ελέγχους . Εγώ δεν είχα καμία επαφή με τους ελεγκτές, δεν είχα καμία πρόσβαση στο φάκελο, καμία εμπλοκή. Αντίθετα εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι. Δεν προσπάθησα να αλλάξω καμία εντολή του κ. Βάρρα. Δεν είχα εμπλοκή, ούτε καν πρόσβαση στους φακέλους των ελέγχων», ανέφερε η κ. Ρέππα, απορρίπτοντας ότι παρακώλυσε τους ελέγχους των δεσμευμένων ΑΦΜ.

Σε άλλο σημείο της πολύωρης κατάθεσης της, σχετικά με τις καθυστερήσεις ελέγχων επίμαχων ΑΦΜ, η κ. Ρέππα τόνισε: «Δεν υπήρχε καν εντολή ελέγχου στην ελέγκτρια, δεν υπήρχε το πλαίσιο του ελέγχου, δεν υπήρχαν οι ειδοποιήσεις των παραγωγών που ελέγχονται, δεν υπήρχαν οι ειδοποιήσεις για προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων που προβλέπονται, δεν είχε τηρηθεί η διαδικασία. Και για να βγάλουμε να κάνουμε μία αναφορά στον εισαγγελέα θα πρέπει να έχει τηρηθεί αυστηρά η διαδικασία γιατί στο παρελθόν είχαμε πολλές υποθέσεις που ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε χάσει την υπόθεση στο δικαστήριο, γιατί δεν είχε τηρηθεί η διαδικασία. Το άγχος μας αυτό λοιπόν και η πορεία μας μέσα στην υπηρεσία μας επέβαλε να τηρούμε αυστηρά τις διαδικασίες».

Τι είπε η Ρέππα για Βορίδη;

Ακόμα, η κ. Ρέππα άφησε αιχμές εναντίον του κ. Βάρρα, για την πίεση του στον τρόπο κατανομής του εθνικού αποθέματος, ενώ έκανε λόγο για διορθωτική παρέμβαση του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη.

«Δεν είχα καμία εικόνα για τις αιτήσεις για το εθνικό απόθεμα. Ο κ. Βάρρας μας ζητούσε να εφαρμόσουμε την κατανομή του 2019, για το 2020. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει; Ότι οι εκτάσεις που έπρεπε να πάρουν οι παραγωγοί ήταν πολύ μεγαλύτερες, πολύ περισσότερες.

Τελικά ο κ. Βορίδης που υπέγραψε την καταβολή του 2020, προέβη σε διορθωτικές κινήσεις ως προς τον συντελεστή που παίρνουν οι κτηνοτρόφοι, ορίζοντας ένα πλαφόν με 20 εκτάρια και παύοντας την μείωση που προβλεπόταν στην «873 απόφαση», ως προς το συντελεστή με τον οποίο παίρνανε ενισχύσεις οι κτηνοτρόφοι», είπε.

Πρόσθεσε: «Από τον Ιούνιο του 2020 θέταμε το πρόβλημα, γίνονταν συσκέψεις, χωρίς να έχουμε σαφείς οδηγίες από τον πρόεδρο. Κάναμε προτάσεις, εγώ έστειλα ενημερωτικό σημείωμα, θέταμε τα προβλήματα στον πρόεδρο για να φτάσουν στον υπουργό, να παρθούν αποφάσεις η απάντηση του ήταν “δεν προλάβαμε, είχαμε άλλα σοβαρότερα προβλήματα να συζητήσουμε”. Ο κ. Βάρρας επέμεινε να χρησιμοποιηθεί η ίδια καταβολή του 2019. Να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα του 2019 και να χορηγήσουμε προκαταβολή με τα κριτήρια του 2019. Εμείς διαφωνούσαμε να προχωρήσουμε».

Όπως είπε, «ο κ. Βάρρας, το τελευταίο 15θημερο πριν αποχωρήσει, τον είδαμε να έχει έντονη κινητικότητα». «Έφερε αιφνίδια τροποποιητική εγκύκλιο για την διενέργεια επιπλέον δειγματοληπτικών ελέγχων, εγκάλεσε εμένα -για όλες τις αδυναμίες που υπήρχαν στον Οργανισμό- να δώσω εξηγήσεις. Τον Σεπτέμβριο, που έβγαλε την απόφαση για τους ελέγχους, πήγα στο γραφείο του να συζητήσουμε τα προβλήματα και να ζητήσουμε ενίσχυση της ομάδας και δέχθηκα επίπληξη».

«Για την καταγγελία το έμαθα αργότερα»

Επίσης, η κ. Ρέππα διέψευσε ότι εμπόδισε τον έλεγχο τεσσάρων καταγγελιών που στάλθηκαν στον κ. Βάρρα, -και, όπως υποστήριξε ο ίδιος, έδωσε έγγραφη εντολή να ελεγχθούν- για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 25 εκ ευρώ, ώστε να μην εντοπιστεί η απάτη.

Ο κ. Κόκκαλης σημείωσε ότι «οι καταγγελίες αυτές καταγράφονται στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας». «Για την καταγγελία το έμαθα αργότερα. Δεν έπαιρνα εγώ αποφάσεις. Μέχρι το 2020 από τον ενωσιακό κανονισμό δεν προβλεπόταν έλεγχος καταγγελιών και έλεγχο ιδιοκτησίας. Η ΕΕ ζήτησε έλεγχο πιο συστηματικό το 2021», ανέφερε η κ. Ρέππα.

Τέλος, ερωτώμενη από τον βουλευτή της ΝΔ, Διονύση Ακτύπη, για το ρόλο των «Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων», -με αφορμή την δήλωση 330 στρεμμάτων ως καλλιεργειών στη λίμνη Κάρλα- η κ. Ρέππα απάντησε: «Το ΚΥΔ πρέπει να το βλέπει. Για την Κάρλα είχαμε κάνει έλεγχο το 2021 και όλοι οι παραγωγοί μηδενίστηκαν». «Το ΚΥΔ γνώριζε δηλαδή;», επέμεινε ο βουλευτής: «Το εκάστοτε ΚΥΔ έχει θέαση στο υπόβαθρο ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπει λοιπόν που δηλώνονται τα αγροτεμάχια. Αυτό καταθέτω» απάντησε η κ. Ρέππα.

ΣΥΡΙΖΑ: «Προκύπτει ότι το “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασαν την κατάθεση της κυρίας Ρέππα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας ότι «η υπόδικη Αθανασία Ρέππα, πρώην προϊστάμενη στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, για το αν υφίσταται σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μας καθησύχασε: “Κατά τη γνώμη μου, όχι. Όχι, δεν υφίσταται σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν ενδεχομένως παραβατικές συμπεριφορές. Υπάρχει ενδεχομένως απάτη. Όταν λέμε υπάρχει απάτη, εννοούμε παραβατικές συμπεριφορές, η απάτη, όπως ξέρετε καλύτερα, ενέχει και τον δόλο. Ενώ ο κάθε οργανισμός πληρωμών φτάνει μέχρι την παρατυπία”»

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «η κυρία Ρέππα, η οποία δίνει μια κατάθεση γεμάτη αντιφάσεις και υπεκφυγές, έχει παραπεμφθεί, μαζί με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελά, σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατηγορούμενοι για υπεξαγωγή εγγράφου από κοινού, υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατά συρροή και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό πλημμελήματος» και προσθέτουν: «Η δίκη αφορά σε φάκελο με ελέγχους αιτήσεων για βοσκοτόπια από το Εθνικό Απόθεμα της περιόδου 2019-2020».

«Τον Νοέμβριο του 2020, η κυρία Τυχεροπούλου διαβίβασε στον τότε αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ. Μελά και στην κυρία Ρέππα, τον φάκελο με τους ελέγχους, ο οποίος κοινοποιήθηκε και στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Παπά. Τα ευρήματα του ελέγχου, δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στη Δικαιοσύνη από τον κ. Μελά, παρά το γεγονός ότι η κυρία Τυχεροπούλου το ζητούσε ρητά στην έκθεση που είχε συντάξει. Σημειώνεται ότι για κάποιες από τις περιπτώσεις έχουν ήδη ασκηθεί ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» συμπληρώνουν.

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν επίσης: «Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κυρία Ρέππα κατονομαζόταν σε καταγγελία, που είχε γίνει, μεταξύ Αυγούστου 2021 και Ιουλίου 2022 (για πέμπτη φορά, όπως λένε οι ανώνυμοι καταγγέλλοντες), σχετικά με την πληρωμή συνολικά πάνω από 12 εκατ. ευρώ, σε αιτούντες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις βοσκοτόπων σε πολλές περιοχές της χώρας».

Αναφέρεται ακόμα, πως «οι καταγγέλλοντες περιγράφουν πώς λειτουργούσε μια μηχανή “κουλοχέρης”, όπως την ονομάζουν, που “έκοβε” δημόσιους βοσκοτόπους σε “φέτες” συγκεκριμένων στρεμμάτων, έκανε πλασματικές εγγραφές Ε9 και κατασκεύαζε νομότυπα ενοικιαστήρια με ανύπαρκτα ενοίκια. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, οι ενδιάμεσοι των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και του Τεχνικού Συμβούλου (Gaia Επιχειρείν) έλεγαν ότι “αν σου γίνει έλεγχος, μπορούμε να σου περάσουμε ένσταση”. Μεταξύ των προσώπων που συμμετείχαν στο σύστημα αυτό, καλύπτοντάς το, όπως δείχνουν δύο έγγραφα που περιλαμβάνονται στην καταγγελία ήταν ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελάς και η κυρία Ρέππα. Μάλιστα, διέρρευσε ένα εσωτερικό email του ΟΠΕΚΕΠΕ, με πρωταγωνίστρια την κυρία Ρέππα, στο οποίο η υπάλληλος η οποία χειριζόταν τον Μάιο του 2021 αίτημα της Οικονομικής Αστυνομίας που ζητούσε πληροφορίες, σχετικά με υπό διερεύνηση υπόθεση παράνομων πληρωμών επιδοτήσεων, έγραφε στην κυρία Ρέππα: “Έγραψα και κάτι σάλτσες για τους ελέγχους που μου φάνηκαν επιτυχημένες, αλλά θα πρέπει να τα ελέγξετε”».

Και προσθέτουν: «Δεν ξέρουμε τι απέγιναν οι σάλτσες, τουλάχιστον μένουμε ήσυχοι ότι δεν υπήρξε σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο, ίσως, κάποιες “παρατυπίες”, όπως επαναλαμβάνει η μάρτυρας. Για παράδειγμα, η κυρία Ρέππα κατονομάζεται από τους καταγγέλλοντες ως εκείνη που “για να εμποδιστεί να ελεγχθούν οι καταγγελίες για την Τεχνική Λύση, σε εγκύκλιο του Απριλίου του 2021 περιέλαβε ότι καταγγελίες για την Τεχνική Λύση δεν εξετάζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ”. Σε κάποιες περιπτώσεις και πάλι με καθυστερημένους ελέγχους, σύμφωνα με την καταγγελία, από “σκόπιμη αμέλεια” της κυρίας Ρέππα πέρασαν από ελέγχους μισθωτήρια βοσκοτόπων που συντάχθηκαν εκπρόθεσμα…».

«Τελικά», καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «από τις μέχρις στιγμής καταθέσεις των μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή, προκύπτει ότι το “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκάλυψε και ανέδειξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι μια απλή “φαντασίωση” αυτής, χωρίς ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς και με Διοικήσεις επικαλούμενες άγνοια ή ανεπαρκή ενημέρωση, εάν και όταν ασχολούνταν με τα καθήκοντά τους».

ΠαΣοΚ: Οι απαντήσεις της Α. Ρέππα επιβεβαιώνουν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος

«Οι απαντήσεις της ανέδειξαν αντιφάσεις και υπηρεσιακές αστοχίες που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός οργανωμένου μηχανισμού συγκάλυψης και παρανομίας» αναφέρουν πηγές του ΠαΣοΚ με αφορμή την κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, της διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού, Αθανασίας Ρέππα, η οποία «κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τη διαχείριση του Εθνικού Αποθέματος».

Σύμφωνα με τις πηγές του ΠαΣοΚ: «Η κυρία Ρέππα, η οποία κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφου, παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως μετά το 2019, μία μόνο περιφέρεια απορρόφησε το 68% των ενισχύσεων του Εθνικού Αποθέματος, χωρίς ποτέ να ζητήσει υπηρεσιακή διερεύνηση. Απέφυγε να εξηγήσει γιατί δεν ενεργοποίησε τους μηχανισμούς ελέγχου που είχε στη διάθεσή της ως διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Ελέγχων. Σε ερώτηση για το περιβόητο Πρακτικό 13, ρύθμιση που άνοιξε την πόρτα στις εικονικές δηλώσεις βοσκοτόπων από τη νησιωτική χώρα στη Βόρεια Ελλάδα, η κυρία Ρέππα ομολόγησε ότι εισηγήθηκε η μεγάλη απόσταση κατοικίας – εκτάσεων να μην θεωρείται κριτήριο κινδύνου, επιχειρώντας να δικαιολογηθεί με το επιχείρημα ότι “ήταν τεχνική απόφαση”».

«Ουσιαστικά με την εισήγηση αυτή νομιμοποίησε τις εικονικές δηλώσεις από νησιά σε βόρειες περιοχές, ανοίγοντας τον δρόμο για μαζικές παράνομες ενισχύσεις με “νομότυπα έγγραφα”», σημειώνουν οι πηγές του ΠαΣοΚ και συνεχίζουν: «Αναφορικά με την 5η τροποποίηση της εγκυκλίου ελέγχων, που αντικατέστησε τα αποδεικτικά νόμιμης κατοχής με το Ε9, η κυρία Ρέππα ανέφερε πως η ρύθμιση “διευκόλυνε τη διαδικασία”, αρνούμενη όμως να αναγνωρίσει ότι κατάργησε κάθε ουσιαστικό έλεγχο. Η “διευκόλυνση” που επικαλέστηκε ήταν στην πράξη εργαλείο νομιμοποίησης παρανομίας. Αυτή η διευκόλυνση κόστισε εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκού χρήματος».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν επίσης:

«Σχετικά με τα email προειδοποίησης των στελεχών Χουδαλάκη και Μανωλαράκη για εικονικούς ελέγχους στα οποία επισημαινόταν ότι με βάση τον έλεγχο που πρότεινε η κυρία Ρέππα δεν θα υπήρχε κανένα αποτέλεσμα, η κυρία Ρέππα δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση και άφησε τα πράγματα να εξελίσσονται με τρόπο που διευκόλυνε τα πλασματικά παραστατικά να υποβάλλονται.

Σε σχέση με συγκεκριμένη εντολή ελέγχου για εκτάσεις που καθυστέρησε τρεις μήνες ν’ αρχίσει και 11 να ολοκληρωθούν ανέφερε ότι “έπρεπε να επικαιροποιηθεί η εγκύκλιος”. Η χρονική σύμπτωση βέβαια ότι ο έλεγχος ξεκίνησε αμέσως μετά την 5η τροποποίηση της εγκυκλίου με βάση την οποία δικαιούταν επιδότηση ο κάτοχος των εκτάσεων απογυμνώνει κάθε προσχηματική δικαιολογία που συμπληρώθηκε και με την αλλαγή των προηγούμενων εντύπων ελέγχων.

Σε ερώτηση για τις παράνομες δηλώσεις σε περιοχές όπως το Γαϊδουρονήσι, η κυρία Ρέππα παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ενδείξεις, για σοβαρή καταπάτηση των εκτάσεων αλλά “δεν υπήρξε εντολή για άμεση παρέμβαση”».

Καταλήγοντας οι πηγές του ΠαΣοΚ σχολιάζουν: «Η κυρία Ρέππα εμφανίστηκε να τα βρίσκει όλα καλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλήθεια αν ήταν όλα καλά πού οφείλεται το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κατασκηνώσει στην Αθήνα; Γιατί οι αγρότες έχουν ξεχάσει τις επιδοτήσεις και κινδυνεύουν πλέον να τις χάσουν από την κυβέρνηση της ΝΔ;».