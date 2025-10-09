Την απάντησή του σε όσα υποστήριξε ο Γρηγόρης Βάρρας στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε ο Μάκης Βορίδης. Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξαπέλυσε επίθεση κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, άφησε αιχμή για την παρουσία του στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ εξέφρασε και την «ευχή» του για επαναπροσέγγιση της ΝΔ με τον Αντώνη Σαμαρά.

Αρχικά ο πρώην υπουργός ανέφερε: «Εγώ τους συνδικαλιστές και τους αγροτοσυνδικαλιστές τους ξέρω όλους. Έναν-έναν. Και πολύ καλά. Και τους ξέρω γιατί εγώ ένωσα το συνδικαλιστικό κίνημα… Εγώ είμαι εκείνος που έκανα τη νομοθεσία και ενοποίησα το συνεταιριστικό κίνημα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, ώστε, αφενός, η κυβέρνηση να έχει έναν εθνικό συνομιλητή και, αφετέρου, να υπάρχει ενιαία φωνή στην Ευρώπη».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι γνωρίζει όλους τους συνδικαλιστές, τα ονόματα των οποίων είναι στη δικογραφία, αλλά επεσήμανε ότι «αυτό που είναι σημαντικό είναι όχι άμα τους ξέρω αλλά άμα έχουν έρθει να μου ζητήσουν κάτι παράνομιο, είναι άμα υπήρχε επικοινωνία με εμένα. Δεν επικοινώνησε μαζί μου ο άνθρωπος αυτός».

«Ο Βάρρας πρότεινε να γίνουν βοσκοτόπια πρόστιμα ύψους 466 εκατ. ευρώ»

Για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, και τα όσα υποστήριξε για παράνομη απόφαση που υπογράφει ο Μ. Βορίδης για την τεχνική λύση, ο κ. Βορίδης είπε «τι παρανόμως από τη στιγμή που είναι νόμιμη υπουργική απόφαση; Τι μου λένε: να κάνουμε αυτή την κατανομή; Συμφωνείς, συμφωνώ. Ο Βάρρας λέει ότι είναι παράνομο. Πώς έκανε την κατανομή του 2020, κάλεσε να γίνει ό,τι έγινε το 2019».

Για τις κατηγορίες ότι πείραξε διαγωνισμούς ο πρώην υπουργός ανέφερε ότι ήταν «διεθνείς διαγωνισμοί» αρνούμενος τις κατηγορίες και ύστερα είπε «εγώ ως υπουργός είμαι εποπτεύων οργανισμός στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εποπτεύον δεν μπορώ να μιλήσω με τον διοικητή; Και αν το κάνω αυτό είναι παράβαση καθήκοντος; Όταν όμως δεν μπορεί να γίνει πληρωμή θα μου πει έχεις ευθύνη. Άρα επειδή επόπτευα ήμουν παράνομος».

Στη συνέχεια είπε ότι ο Βάρρας υποστηρίζει ότι ξέραμε τις παρανομίες από το 2020, αλλά επέλεξε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη το 2024, θέτοντας το ερώτημα: «Δηλαδή, τι έκανε τέσσερα χρόνια; Γιατί δεν κατήγγειλε τη σύμβαση; Γιατί δεν υπέβαλε μήνυση;» Συμπλήρωσε δε ότι «ο Βάρρας επί χρόνια άφηνε τις παρανομίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ να συνεχίζονται».

Τέλος, ισχυρίστηκε ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε προτείνει να μετατραπούν σε βοσκοτόπια πρόστιμα ύψους 466 εκατομμυρίων ευρώ! Παράλληλα, ο βουλευτής της Ν.Δ. άφησε σαφείς αιχμές κατά του Μεγάρου Μαξίμου, τονίζοντας ότι δεν τον κάλυψε –αντιθέτως, διατήρησε τον Γρηγόρη Βάρρα στη θέση του συμβούλου του Πρωθυπουργού.

Η αιχμή Βορίδη για Μαξίμου και η τοποθέτηση για Σάμαρα

Στη συνέχεια ο Μάκης Βορίδης ρωτήθηκε για το εάν θεωρεί ότι τον άδειασε η Κυβέρνηση. Ο πρώην υπουργός επεσήμανε ότι «η θέση της Κυβέρνησης στους ποινικούς ισχυρισμούς έχει διατυπωθεί με τη θέση της στην προκαταρκτική. Στο ποινικό ζήτημα έχει πάρει θέση η Κυβέρνηση».

Έπειτα, για την παρουσία του Βάρρα στο Μαξίμου είπε με νόημα: «Δεν τοποθετώ εγώ ανθρώπους στο Μαξίμου για να ξέρω γιατί είναι εκεί. Για αυτό πρέπει να απευθυνθείτε αρμοδίως».

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι: «όταν έγινε το βελούδινο διαζύγιο και ήταν να τοποθετηθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, κατά μία ευρεία έννοια, με ρώτησαν: “Έχεις πρόβλημα;” Τους είπα ότι εγώ δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του».

Τέλος, ο κ. Βορίδης ρωτήθηκε για το εάν υπάρχει χώρος για τη δημιουργία νέου κόμματος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και επεσήμανε ότι δεν βλέπει κάτι τέτοιο. Παράλληλα σε σχετική ερώτηση για επαναπροσέγγιση με τον Αντώνη Σαμαρά είπε: «Θα ευχόμουν να γίνει επαναπροσέγγιση με τον Σαμαρά».

Ακούστε όλη τη συνέντευξη του Μάκη Βορίδη