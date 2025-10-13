Ποιες είναι οι αλλαγές που έρχονται στις Ένοπλες Δυνάμεις; Σε αυτό το ερώτημα απαντά ο Βασίλης Σφήνας, αρχισυντάκτης στο tovima.gr και παρουσιαστής της εκπομπής «Mega News Weekend», στον Γιάννη Θ. Διαμαντή. Η διάρκεια της θητείας, η στράτευση των γυναικών και ο εκσυγχρονισμός του Πολεμικού Ναυτικού.



Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Κρέμεται από μια κλωστή το πολιτικό μέλλον της Γαλλίας» θα ακούσετε:

0:24 Τι αφορά το νομοσχέδιο του Νίκου Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τι αφορά το νομοσχέδιο του Νίκου Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις. 0:52 Οι αλλαγές που έρχονται σε επίπεδο στρατεύσιμων.

Οι αλλαγές που έρχονται σε επίπεδο στρατεύσιμων. 2:35 Το καθεστώς απόδοσης απαλλαγών για λόγους ψυχικής υγείας.

Το καθεστώς απόδοσης απαλλαγών για λόγους ψυχικής υγείας. 3:09 Η αύξηση του χρόνου βασικής εκπαίδευσης και η εξοικείωση με συστήματα drones.

Η αύξηση του χρόνου βασικής εκπαίδευσης και η εξοικείωση με συστήματα drones. 4:17 Η εθελοντική στράτευση γυναικών και τα πόστα που προορίζονται για εκείνες.

Η εθελοντική στράτευση γυναικών και τα πόστα που προορίζονται για εκείνες. 5:35 Οι μισθολογικές αυξήσεις προς τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι μισθολογικές αυξήσεις προς τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. 6:11 Ο κορεσμός στους αξιωματικούς και οι παρεμβάσεις στις αρμοδιότητες.

Ο κορεσμός στους αξιωματικούς και οι παρεμβάσεις στις αρμοδιότητες. 8:13 Η αναπαλαίωση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού: Oι πρόσφατα αποκτηθείσες φρεγάτες Bergamini.

Η αναπαλαίωση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού: Oι πρόσφατα αποκτηθείσες φρεγάτες Bergamini. 10:52 Πόσο εφικτό είναι η Ελλάδα να παράγει δικά της πολεμικά πλοία.

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια.