Ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, παρακολούθησε τη Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων. Στη συνέχεια μετέβη στο Ηρώο της Ξάνθης, όπου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατέθεσε στέφανο. Ακολούθως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε τη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση, στην οποία συμμετείχαν επίσης πολιτιστικές και εθελοντικές οργανώσεις, καθώς και σύλλογοι.
Παρευρέθηκαν, επίσης, ο Πρόεδρος του κόμματος ΝΙΚΗ Δημήτρης Νατσιός, οι Βουλευτές Σπυρίδων Τσιλιγγίρης, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Μπουρχάν Μπαράν, Μιχαήλ Χουρδάκης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Δήμαρχος Ξάνθης Ευστράτιος Κοντός. Παρόντες ήταν ακόμα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας κ.κ. Ευσέβιος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πολυστύλου κ.κ. Σωφρόνιος, Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, ο Σοφολογιότατος Τοποτηρητής Μουφτής Ξάνθης Νεζντέν Χεμσερή, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δημήτριος Γαλαμάτης, η Διευθύντρια Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων Ξάνθης (Υπουργείου Εξωτερικών) Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ Σταυρούλα Πενταρβάνη, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητής Φώτιος Μάρης, η Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Πολυξένη Μπρίκα, ο πρόεδρος της Αρμενικής Κοινότητας Ξάνθης Τακβόρ Καραογλανιάν, εκπρόσωποι κομμάτων, Δήμαρχοι γειτονικών Δήμων, εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των Συνδέσμων Αποστράτων και Εφέδρων Αξιωματικών, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, παραγωγικών φορέων, συλλόγων και πολίτες. Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 (Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Χρήστος Πελεκούδας / EUROKINISSI)
Ο Βασίλης Σφήνας, αρχισυντάκτης στο tovima.gr και παρουσιαστής της εκπομπής «Mega News Weekend», εξηγεί σε ποια πεδία εστιάζουν οι αλλαγές που εισάγει ο Νίκος Δένδιας στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Ποιες είναι οι αλλαγές που έρχονται στις Ένοπλες Δυνάμεις; Σε αυτό το ερώτημα απαντά ο Βασίλης Σφήνας, αρχισυντάκτης στο tovima.gr και παρουσιαστής της εκπομπής «Mega News Weekend», στον Γιάννη Θ. Διαμαντή. Η διάρκεια της θητείας, η στράτευση των γυναικών και ο εκσυγχρονισμός του Πολεμικού Ναυτικού.
Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Κρέμεται από μια κλωστή το πολιτικό μέλλον της Γαλλίας» θα ακούσετε:
0:24 Τι αφορά το νομοσχέδιο του Νίκου Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις.
0:52 Οι αλλαγές που έρχονται σε επίπεδο στρατεύσιμων.
2:35 Το καθεστώς απόδοσης απαλλαγών για λόγους ψυχικής υγείας.
3:09 Η αύξηση του χρόνου βασικής εκπαίδευσης και η εξοικείωση με συστήματα drones.
4:17 Η εθελοντική στράτευση γυναικών και τα πόστα που προορίζονται για εκείνες.
5:35 Οι μισθολογικές αυξήσεις προς τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
6:11 Ο κορεσμός στους αξιωματικούς και οι παρεμβάσεις στις αρμοδιότητες.
8:13 Η αναπαλαίωση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού: Oι πρόσφατα αποκτηθείσες φρεγάτες Bergamini.
10:52 Πόσο εφικτό είναι η Ελλάδα να παράγει δικά της πολεμικά πλοία.
Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια.