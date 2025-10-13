Σκηνές βγαλμένες από ταινία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στη λεωφόρο Κηφισού, όταν περιπολικό της Άμεσης Δράσης εντόπισε κλεμμένο όχημα που είχε κλαπεί λίγες ώρες νωρίτερα στη Νέα Σμύρνη.

Ήταν περίπου 1:40 τα ξημερώματα, όταν οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν το ύποπτο αυτοκίνητο να κινείται στο ύψος των ΚΤΕΛ Κηφισού, στο Περιστέρι. Το όχημα, όπως αποδείχθηκε, είχε κλαπεί από την οδό Άγκυρας στη Νέα Σμύρνη. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν διακριτική παρακολούθηση, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή να προχωρήσουν σε έλεγχο.

Μόλις όμως οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στο όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Η τρελή πορεία του κλεμμένου οχήματος κατέληξε στη συμβολή των οδών Μασσαλίας και Γούναρη, όπου οι δύο επιβαίνοντες βγήκαν από το αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή πεζοί. Οι αστυνομικοί τους καταδίωξαν μέσα στα στενά, μέχρι που κατάφεραν να συλλάβουν τον 25χρονο οδηγό, ενώ ο δεύτερος άνδρας κατάφερε να διαφύγει.