Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 20χρονος, γιος επιφανούς επιχειρηματία, που ενεπλάκη σε καταδίωξη από αστυνομικούς στη Λεωφόρο Κηφισού, όταν δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, μετά την απολογία του για βαρύτατες κατηγορίες.

Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με αδικήματα που αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων. Ο 20χρονος φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ότι δεν αντιλήφθηκε πως ήταν αστυνομικοί εκείνοι που του ζήτησαν να σταματήσει το αυτοκίνητο του, καθώς επέβαιναν σε συμβατικό αυτοκίνητο. Έτσι, όπως φαίνεται να ισχυρίζεται, τρομοκρατήθηκε όταν τους είδε να έχουν όπλα.

Στην ανακρίτρια απολογήθηκε και ο δεύτερος οδηγός που ενεπλάκη στην υπόθεση, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος. Ο κατηγορούμενος, που αφέθηκε ελεύθερος, φέρεται να υποστήριξε πως σταμάτησε το αυτοκίνητο του, μόλις αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για αστυνομικό έλεγχο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Δύο οχήματα που έκαναν κόντρες ξημερώματα Κυριακής στη Λεωφόρο Κηφισού (7/9) δεν σταμάτησαν στο σήμα των αστυνομικών. Ο 20χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία, στην προσπάθεια του να διαφύγει, εμβόλισε αστυνομικό τραυματίζοντας τον σοβαρά.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής, που πραγματοποιούσαν ελέγχους στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, εντόπισαν δύο αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και τους έκαναν σήμα να σταματήσουν.

Οι οδηγοί δεν συμμορφώθηκαν, ανέπτυξαν ταχύτητα και παραβίασαν διαδοχικά κόκκινους σηματοδότες. Τα οχήματα τελικά ακινητοποιήθηκαν στο Περιστέρι.

Την ώρα που οι αστυνομικοί κατέβηκαν από τα περιπολικά και άρχισαν να προσεγγίζουν τα ύποπτα οχήματα, ο ένας οδηγός επιχείρησε να διαφύγει, παρασύροντας με το αυτοκίνητο του αστυνομικό, τον οποίο εκσφενδόνισε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Ο δεύτερος οδηγός συνελήφθη επί τόπου μαζί με τρεις επιβάτες. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου που διέφυγε εντοπίστηκε γύρω στις 7:00 το πρωί, στο ύψος του Χίλτον, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και συνελήφθη.

Πρόκειται για δύο 20χρονους, εκ των οποίων ο ένας είναι γιος γνωστού επιχειρηματία.

Στο σπίτι του 20χρονου που διέφυγε οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 7 αμπούλες αερίου, μεταλλικό κυτίο με σφαιρίδια και το όχημα του δράστη.