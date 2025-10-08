Οι αστυνομικοί, ύστερα από ενημέρωση για απόπειρα διάρρηξης σε σπίτι στη λεωφόρο Μεσογείων, εντόπισαν ύποπτο αυτοκίνητο γύρω στις δύο το μεσημέρι στο Μαρούσι, στο οποίο επέβαιναν τουλάχιστον δύο άτομα, και του έκαναν σήμα να σταματήσει.

Στη θέα των αστυνομικών, οι επιβαίνοντες ανέπτυξαν ταχύτητα και κατευθύνθηκαν προς τον σταθμό του ΗΣΑΠ «Ειρήνη».

Από εκεί διέφυγαν προς το Ηράκλειο, όπου, στη συμβολή των οδών Φολέγανδρου και Σμύρνης, ο οδηγός εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή πεζός.

Τον κυνηγούσαν στα στενά

Ακολούθησε καταδίωξη στα στενά της περιοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν στην οδό Μαρίνου Αντύπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη στιγμή που ο 32χρονος εγκατέλειψε το όχημα, ο συνεργός του το πήρε και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Άμεσα δόθηκαν νέες αναζητήσεις από την αστυνομία και, λίγη ώρα αργότερα, το αυτοκίνητο εντοπίστηκε σταθμευμένο και ασφαλισμένο στην οδό Ήρας.

Ο συλληφθείς, Αλβανός υπήκοος 32 ετών, κατηγορείται για απόπειρα κλοπής και απείθεια, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού του.