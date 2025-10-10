Ηχηρό και… Πειραιώτικο «welcome to EuroLeague» στη Ντουμπάι! Ο Ολυμπιακός των πολλών απόντων έκανε ματσάρα στην πρεμιέρα του στο ΣΕΦ και διέλυσε τους Ασιάτες του κακού Πετρούσεφ.

Ουσιαστικά, η ομάδα του Μπαρτζώκα έκανε την καλύτερη εμφάνισή της, με τον… κανονικό Βεζένκοφ (25π, 11ρ) να παρουσιάζεται για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν και τον Ντόρσεϊ (14π) να δίνει συνέχεια στην καλή του φόρμα. Άριστος ήταν και ο Μιλουτίνοφ (13π, 11ρ)! Διψήφιος ήταν κι ο Λι με 10π.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με… καλό οιωνό, αφού ο Ντιλικίνα ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο, που ήταν και το πρώτο καλάθι του ματς. Αμέσως ισοφάρισε ο Μπέικον. Ο Γάλλος αναγκάστηκε να πάρει αρκετά πράγματα πάνω του στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός βασίστηκε νωρίς, ωστόσο, στον Βεζένκοφ, τα ριμπάουντ και τις δεύτερες ευκαιρίες που έδινε.

Προς το τέλος, οι Πειραιώτες βρήκαν ρυθμό και έχτισαν μια μικρή διαφορά, με τη σημαντική βοήθεια της… άμυνάς τους. Στο 23-16 ολοκληρώθηκε η περίοδος.

Ένα γκολ φάουλ του Χολ έφερε τη διαφορά στα διψήφια, ενώ αμέσως μετά ο Παπανικολάου έκλεψε και ο Ντόρσεϊ έβαλε τρίποντο. Όλη η περίοδος πήγε με τον Ολυμπιακό μπροστά με καλές διαφορές. Έτσι ολοκληρώθηκε μάλιστα: 43-31.

Περίπατος και στο β’ ημίχρονο

Όσο καλός ήταν στο πρώτο, άλλο τόσο καλός ήταν και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Βεζένκοφ. Σκόραρε με όλους τους τρόπους και έφτασε τους επτά σερί, ενώ ο Ολυμπιακός… πετούσε γενικά, με πολύ καλούς τους Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ.

Στο 71-52 ολοκληρώθηκε το 10λεπτο, αν και η διαφορά θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη.

Στην τέταρτη περίοδο δεν υπήρξε… ποτέ παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον Νετζήπογλου και οι δύο ομάδες περίμεναν απλά την κλεψύδρα να αδειάσει. Η «μπίλια» έκατσε στο 86-67!

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-16, 43-31, 71-52, 86-67