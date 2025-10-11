Ζήτημα με προπονητές ομάδων της Greek Basketball League, μεταξύ των οποίων φέρεται να βρίσκεται και ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, έχει προκύψει λίγες ώρες πριν την έναρξη της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος μπάσκετ, που μάλιστα περιλαμβάνει το ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ.

Σε επιστολή που απέστειλε η ΕΟΚ στο Υπουργείο Αθλητισμού, αναφέρει ότι υπάρχουν προπονητές της Α1 κατηγιορίας που δεν διαθέτουν κάρτα προπονητή εκδοθείσα από τον Σύνδεσμο προπονητών, κάτι που βάσει νόμου δεν τους επιτρέπει να κάθονται στον πάγκο των ομάδων τους, ακόμη κι αν διαθέτουν την απαραίτητη άδεια και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα. Μάλιστα, καθίσταται υποχρεωτική η απομάκρυνση των προπονητών αυτών από τον πάγκο, με ευθύνη του κομισάριου κάθε αγώνα.

Από την ΕΟΚ γίνεται λόγος για «αναχρονιστική διάταξη», που απειλεί να «τινάξει στον αέρα» τα πρωταθλήματα.

Η νέα διάταξη

Από πλευράς Υπουργείου Αθλητισμού, εκδόθηκε πριν λίγο ανακοίνωση, όπου ξεκαθαρίζεται ότι όλες οι αγκυλώσεις και οι στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, σε ό,τι αφορά τον επαγγελματικό αθλητισμό, θα καταργηθούν με το νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο μάλιστα θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου. Ειδικά δε για την περίπτωση του Εργκίν Αταμάν, επισημαίνεται ότι «… έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Αθλητισμού

«Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αυτή θα διατυπωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, πρόγραμμα σπουδών).

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα παρέλκει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ