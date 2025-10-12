Ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει του Παναθηναϊκού σε ένα εντός έδρας παιχνίδι.

Το ντέρμπι είχε δύο πρόσωπα στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, «μία σου και μία μου», αλλά στη δεύτερη περίοδο με πρωταγωνιστή τον Τολιόπουλο ο Παναθηναϊκός έκανε σερί 11-0, πήρε και διψήφια διαφορά και έκλεισε το ημίχρονο στο +5 (43-48), με τον Βεζένκοφ να πετυχαίνει μπάζερ μπίτερ τρίποντο με τη λήξη, ξεσηκώνοντας το ΣΕΦ.

Στο τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο ο Τόμας Ουόρντ σήμανε την αντεπίθεση μαζί με τα συνεχόμενα καλάθια του Ντόρσεϊ και ο Ολυμπιακός γύρισε το παιχνίδι και πήρε το προβάδισμα, μαζί και το μομέντουμ. Το συγκλονιστικό φινάλε κρίθηκε στο καλάθι του Νιλικίνα 29 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος που πήγε τη διαφορά στο +4 την ώρα που το χρονόμετρο πίεζε ασφυκτικά τους «πράσινους». Οι βολές του Ντόρσεϊ ήταν η «ταφόπλακα» για την ομάδα του Αταμάν. Ο Ολυμπιακός επικράτησε δίκαια 90-86 και πήρε το πρώτο ντέρμπι της σεζόν στο «καυτό» ΣΕΦ, νικώντας και τα προβλήματα των απουσιών του.