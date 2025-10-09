Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (8/10) στην περιοχή Λαμπούσα του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην Εύβοια, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστούν σοβαρά τέσσερα ακόμη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αστυνομικοί από το Α.Τ. Κύμης καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τριών ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στα οχήματα.

Δυστυχώς, ένα άτομο 4ο ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Τροχαία της περιοχής έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα.