Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε, χθες το βράδυ, στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Μακρύγιαλου Πιερίας, κοντά στην Κατερίνη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 22.20, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος συγκρούστηκε με προπορευόμενο Ι.Χ. φορτηγάκι που οδηγούσε 49χρονος με συνεπιβάτιδα μία 64χρονη.

Εκτροπή της πορείας μετά τη σύγκρουση

Τα δύο οχήματα εξετράπησαν της πορείας τους και ανατράπηκαν, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των δύο ανδρών και της γυναίκας, που διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Σοβαρή η κατάσταση της 64χρονης

Στη συνέχεια η κατάσταση της 64χρονης κρίθηκε σοβαρή και αποφασίστηκε η μεταφορά της στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Μεθυσμένος ο οδηγός, νοσηλεύευται φρουρούμενος

Οι δύο οδηγοί υποβλήθηκαν σε αλκομέτρηση και διαπιστώθηκε ότι ο 38χρονος (με καταγωγή από την Αλβανία) βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Γι’ αυτό το λόγο νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας.