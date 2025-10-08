Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 στο Μενίδι με θύμα μία 46χρονη.

Ειδικότερα το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στη λεωφόρο Πάρνηθος, στο Μενίδι, λίγο πριν τις 23:00. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες η 46χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της το οποίο βγήκε εκτός δρόμου και τελικά ανατράπηκε.

Στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος έσπευσε πυροσβεστική δύναμη προκειμένου να επιχειρήσει τον απεγκλωβισμό της άτυχης γυναίκας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς η 46χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο δυστύχημα διερευνώνται από την αστυνομία.