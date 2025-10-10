Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών που σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, δήλωσε την Παρασκευή αξιωματούχος της περιφερειακής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Ο Κάρλο Πουέρτο, υπεύθυνος ενημέρωσης του γραφείου πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Νταβάο, ανέφερε τηλεφωνικά ότι και τα δύο θύματα προέρχονταν από την πόλη Μάτι, στην επαρχία Νταβάο Οριεντάλ. Ο ένας άνδρας σκοτώθηκε από την κατάρρευση τοίχου, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ ο δεύτερος υπέστη ανακοπή.

Ο σεισμός σημειώθηκε περίπου 20 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών της πόλης Μανάι στο νότιο νησί Μιντανάο στις 9:43 τοπική ώρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS).

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων είχε προειδοποιήσει ότι αναμενόταν ένα «καταστροφικό τσουνάμι» «με κύματα ύψους που είναι πιθανό να θέσουν σε κίνδυνο ζωές» στην ανατολική ακτή του αρχιπελάγους. Οι κάτοικοι κατά μήκος των πληγεισών ακτών κλήθηκαν να εκκενώσουν τις περιοχές τους προληπτικά.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) στη συνέχεια ήρε την προειδοποίηση για τσουνάμι για τις Φιλιππίνες, το Παλάου και την Ινδονησία.