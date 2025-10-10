Με τον τρόμο ζωγραφισμένο στα μάτια τους βίωσαν τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ οι κάτοικοι των Φιλιππίνων.

Τα βίντεο που ανέβηκαν στα social media δείχνουν τον πανικό και τις καταστροφές που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε στο στο θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ανατολικού Νταβάο, στις νότιες Φιλιππίνες.

NOW: A magnitude 7.6 earthquake hit Davao Oriental shaking much of Mindanao and parts of Visayas.📍 Davao Oriental, Mindanao, Philippines .

pic.twitter.com/YCYQUt2OqQ — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) October 10, 2025

Έγινε «μικρό τσουνάμι»

Η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθη. Κύματα ύψους έως και 17 εκατοστών έχουν καταγραφεί στα ινδονησιακά ύδατα, σύμφωνα με τον επικεφαλής του κέντρου σεισμών και τσουνάμι της Ινδονησίας. «Το αποκαλούμε μικρό τσουνάμι», δήλωσε, αναφερόμενος σε κύματα που φτάνουν έως τα 0,5 μέτρα.

Με βάση τα δεδομένα της σεισμολογικής υπηρεσίας της Ινδονησίας, κύματα τσουνάμι ύψους από 3,5 έως 17 εκατοστά έχουν καταγραφεί στα νησιά Ταλάουντ, στη Βόρεια Σουλαουέζι.

Σειρά μετασεισμών

Σύμφωνα με την γεωλογική και ηφαιστειακή υπηρεσία των Φιλιππίνων PHIVOLCS έχει σημειωθεί μια σειρά μετασεισμών ανοιχτά των ακτών του νησιού Μιντανάο, με μεγέθη που κυμαίνονται από 2,6 έως 4,9 Ρίχτερ.

PANOORIN: Nasa kalagitnaan ng paghahanda at pagluluto ang pamilya ni Jean Gamboa nang maramdaman ang malakas na pagyanig sa Davao, ngayong 09:43 a.m. (🎥: Jean Gamboa) (Source: Radyo Pilipinas) #IntegratedStateMedia#ISM (1/2) pic.twitter.com/Q00fULN5QJ — PTVph (@PTVph) October 10, 2025

Δεν θα γίνουν μαθήματα

Στην πόλη Ιλοΐλο, στις κεντρικές Φιλιππίνες, τα μαθήματα δεν θα γίνουν σήμερα. Έκλεισε και το Δημαρχείο ώστε να επιτραπεί στους υπαλλήλους μας να πάνω στα σπίτια τους και να ελεγχθεί προσεχτικά το κτήριο, όπως έγραψε η δήμαρχος Ράισα Τρένιας στο Facebook.

«Παρακαλώ παραμείνετε σε επιφυλακή και ακολουθείτε τις επίσημες ανακοινώσεις», πρόσθεσε.

8. A magnitude 7.4 earthquake struck Mindanao, Philippines at 01:43 UTC, affecting cities including Davao, Palanan, and Legaspi. #lindol #sismo_deprem_gempa Residents in these areas are advised to stay alert for updates from local authorities. pic.twitter.com/RoOfzDxzqL — GeoTechWar (@geotechwar) October 10, 2025

Ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερδινάντ Μάρκος Τζούνιορ, κάλεσε σε εκκενώσεις ορισμένες παράκτιες περιοχές στις κεντρικές και νότιες Φιλιππίνες.

Σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και παροχής βοήθειας θα ξεκινήσουν μόλις είναι ασφαλές να πραγματοποιηθούν.

Κάλεσε όλους τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να μετακινηθούν σε υψηλότερα εδάφη και να παραμείνουν μακριά από την ακτή μέχρι οι αρχές να δηλώσουν ότι είναι ασφαλές να επιστρέψουν.

«Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους όσοι τη χρειάζονται», δήλωσε ο Μάρκος Τζούνιορ.