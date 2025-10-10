Πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ανατολικού Νταβάο, στις νότιες Φιλιππίνες.

Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

Σύμφωνα με το EMSC, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 62 χιλιόμετρα.

Ζημιές σε κτίρια, προειδοποίηση για καταστροφικό τσουνάμι

Η Φιλιππινέζικη σεισμολογική υπηρεσία προειδοποιεί για ένα «καταστροφικό τσουνάμι» με «ύψη κυμάτων που απειλούν τη ζωή». Τα κύματα αναμένεται να ξεπεράσουν το ένα μέτρο πάνω από αυτά που έχουν οι κανονικές παλίρροιες και να είναι ακόμη υψηλότερα «σε κλειστούς κόλπους και στενά».

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Νταβάο δήλωσε ότι κτίρια υπέστησαν ζημιές. «Αναφέρθηκαν ζημιές σε ορισμένα κτίρια», δήλωσε ο κυβερνήτης Edwin Jubahib στον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό DZMM, σύμφωνα με το Reuters.

Ο σεισμός έπληξε τις Φιλιππίνες 11 ημέρες έπειτα από εκείνον που άφησε πίσω 74 νεκρούς και περίπου 72.000 σεισμοπαθείς στην κεντρική νήσο Τσεμπού.

Το αρχιπέλαγος βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη. Στη χώρα καταγράφονται πάνω από 800 ισχυροί σεισμοί σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο.