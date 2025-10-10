Η αντίστροφη μέτρηση για την εκεχειρία στη Γάζα μπαίνει στην τελική της ευθεία. Από το πρωί του Σαββάτου, 24 ώρες μετά την έγκριση της συμφωνίας από την ισραηλινή κυβέρνηση, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ.

Μόλις αυτό συμβεί οι όμηροι θα πρέπει να απελευθερωθούν εντός 72 ωρών. Είκοσι από αυτούς πιστεύεται ότι παραμένουν ζωντανοί. Σε αντάλλαγμα, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι θα απελευθερωθούν από τις ισραηλινές φυλακές.

Πριν από την ψηφοφορία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έχει κατηγορηθεί ότι παρατείνει τη σύγκρουση για πολιτικούς σκοπούς, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη βοήθειά του στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας.

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ Αλ-Χάγια, δήλωσε ότι έλαβε εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους μεσολαβητές ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει.

Τι θα δούμε αν συμβαίνει στη Γάζα τις επόμενες ημέρες

Η συμφωνία είναι μόνο η πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, και υπάρχουν ακόμα πολλά σημεία που πρέπει να επιλυθούν. Τα επόμενα βήματα στη Γάζα είναι γνωστά.

Μέχρι τη Δευτέρα θα πρέπει να έχουν συμβεί συγκεκριμένα πράγματα στην περιοχή.

Ακολουθεί μια περίληψη των αναμενόμενων εξελίξεων στην πρώτη φάση:

Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ νωρίς το Σάββατο. Σχεδόν 24 ώρες μετά την έγκριση της συμφωνίας από την ισραηλινή κυβέρνηση. Οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν σε μια γραμμή που θα τους δίνει τον έλεγχο του 53% της Λωρίδας της Γάζας. Αυτή είναι η πρώτη από τις τρεις φάσεις αποχώρησης που προβλέπει το σχέδιο του Τραμπ. Θα ξεκινήσει η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων – ζωντανών και νεκρών – που κρατούνται από τη Χαμάς. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η απελευθέρωση από το Ισραήλ των Παλαιστινίων κρατουμένων που εκτίουν ισόβια ποινή σε ισραηλινές φυλακές, καθώς και των κρατουμένων από τη Γάζα. Οι ΗΠΑ θα μετακινήσουν έως και 200 στρατιώτες που ήδη βρίσκονται στη Μέση Ανατολή στο Ισραήλ. Στόχος είναι να συντονίσουν μια πολυεθνική δύναμη που θα παρακολουθεί την κατάπαυση του πυρός.

Τα επόμενα δύσκολα βήματα στη Γάζα

Αν και έχουμε μια καλή ιδέα για το τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες, υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να διευθετηθούν. Για όλους τους ειδικούς τα πραγματικά δύσκολα είναι μπροστά μας.

Ο Τραμπ θα πρέπει να παρουσιάσει ένα σχέδιο το οποίο θα μπορέσει να ικανοποιήσει τόσο το Ισραήλ, με τον Νετανιάχου να δέχεται πιέσεις από την ακροδεξιά, όσο και με τη Χαμάς.

Ήδη, υπάρχουν τέσσερα προβλήματα τα οποία αναζητούν λύση.