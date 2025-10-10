Με καυστικό χιούμορ επιλέγει ο Αρκάς να μάς απευθύνει τη «Καλημέρα» της Παρασκευής.

Ο διάσημος σκιτσογράφος, σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, «φιλοξενεί» στο σκίτσο τους, δύο αντρικές φιγούρες, δύο κυρίους οι οποίοι φαίνεται να συζητούν τον τρόπο της επικοινωνίας των πεπραγμένων τους προς τα έξω αλλά και το πως θα τους αντικρούσει ο αντίπαλός του.

Ο ένας εξ αυτών προβληματίζεται για την αρτιότητα των επιχειρημάτων τους και κατά πόσο αυτά είναι ευάλωτα στην κριτική του αντιπάλου ή όχι, αλλά ο έτερος λύνει τον προβληματισμό του συνεργάτη του με τρόπο απλό και σύντομο. Ο διάλογος τους είναι ενδεικτικός.

Ακολουθεί το σκίτσο