Σοφά αλλά και αιχμηρά λόγια περιλαμβάνει το σημερινό μήνυμα – «Καλημέρα» που μάς απευθύνει ο Αρκάς.

Ο διάσημος σκιτσογράφος, σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2023, σκιτσάρει τον προφήτη του ο οποίος μας μιλά με λόγια που μας αφορούν όλους αλλά και τον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά. Η έμπνευσή του για το σημερινό σκίτσο δεν αποκλείεται να «γεννήθηκε» και να αναφέρεται εμμέσως στα πρόσφατα γεγονότα της πολιτικής επικαιρότητας, όπως άλλωστε και τα περισσότερα από τα σκίτσα του.

Ο Αρκάς λοιπόν σκιτσάρει τον προφήτη του ο οποίος μαζί με την «Καλημέρα» του, μάς νουθετεί και μας λέγει:

– «Δεν είναι κακό να χάνεις, κακό είναι να μην καταλαβαίνεις γιατί έχασες»

Ακολουθεί το σκίτσο του Αρκά: