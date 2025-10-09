Επιστρατεύοντας το τσίρκο και τους κλόουν, ο Αρκάς μάς απευθύνει μια άκρως πολιτική «Καλημέρα».

Με το σημερινό του σκίτσο δεν μπορεί παρά να ικανοποιήσει τους «υπέρμαχους» του και να εξοργίζει τους «εχθρούς» του, καθώς θίγει ένα λεπτό θέμα που αναφέρεται στον τρόπο της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος.

Ετσι, σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, ο διάσημος σκιτσογράφος επιλέγει να σκιτσάρει ένα πατέρα που διαβάζει την εφημερίδα του παρουσία του μικρού του γιου, ο οποίος έχει απορίες και του τις εκφράζει.

Ο διάλογος που ακολουθεί μεταξύ πατέρα και γιου δίνει την εικόνα που έχει ο Αρκάς για την πολιτική επικαιρότητα και το πολιτικό γίγνεσθαι.

Ετσι βάζει τον πιτσιρικά να ρωτά τον πατέρα του:

-Μπαμπά τι είναι αντισυστημική ψήφος;

Και ο μικρός λαμβάνει την εξής απάντηση από τον πατέρα του:

– Είναι όπως στο τσίρκο: Οταν το κοινό αρχίζει να δυσανασχετεί, βγαίνουν οι κλόουν!

Ακολουθεί το σκίτσο: