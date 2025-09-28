Εύκολα να καταλάβει κανείς τι είναι εκείνο που κάνει τα βιβλιοκαφέ τόσο γοητευτικά. Ράφια γεμάτα βιβλία έτοιμα να σε ταξιδέψουν σε φανταστικούς τόπους και περιπέτειες, ιστορίες που σε μαγεύουν και από την άλλη η θαλπωρή μιας κούπας καφέ φτιαγμένου ακριβώς όπως τον θέλεις. «What’s not to like», που θα έλεγε και το «Φιλαράκι» μας ο Τζόι.

Τόποι-καταφύγια, όπου μπορεί κανείς να περάσει ώρες ολόκληρες διαβάζοντας ένα μυθιστόρημα, δουλεύοντας στο λάπτοπ ή τελειώνοντας μια εργασία για τη σχολή. Τα καφέ-βιβλιοπωλεία λειτουργούν σαν μικρές οάσεις μέσα στη φασαρία της πόλης. Η ύπαρξη μάλιστα τέτοιων χώρων σήμερα μοιάζει πιο αναγκαία από ποτέ μια και, όπως είναι γνωστό, όλο και λιγότεροι άνθρωποι στις μέρες μας διαβάζουν. Το μαρτυρούν, άλλωστε, και οι αριθμοί. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το Balkan Investigative Reporting Network, το 65% των Ελλήνων διάβασε τουλάχιστον ένα βιβλίο το 2023· ένα ποσοστό σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με το 43% που είχε καταγραφεί το 2012. Όμως, μόλις 4,5% διάβασε πάνω από δέκα βιβλία το χρόνο όταν σε άλλες χώρες της Ευρώπης το ποσοστό ξεπερνά το 20%.

Από την άλλη, η παραδοσιακή σχέση της χώρας μας με τον καφέ παραμένει στενή με το Euromonitor International να καταγράφει ότι το 95% των ενηλίκων πίνει καφέ καθημερινά. Ίσως λοιπόν η λύση να βρίσκεται στο συνδυασμό των δύο δραστηριοτήτων. Εμείς προτείνουμε μερικά από τα καλύτερα βιβλιοκαφέ της Αθήνας και σας καλούμε να τα δοκιμάσετε.

Little Tree Books & Coffee, Κουκάκι

Εδώ και δέκα χρόνια ένα «μικρό δέντρο» μεγαλώνει στο Κουκάκι. Ο λόγος για το Little Tree Books & Coffee που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2015 και έχει καταφέρει να ριζώσει βαθιά στη γειτονιά και να γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα στέκια της πόλης. Δημιουργήθηκε από τέσσερα ζευγάρια γονέων, των οποίων τα παιδιά ήταν συμμαθητές στο σχολείο της γειτονιάς. Εν μέσω κρίσης και θέλοντας να συμπληρώσουν το εισόδημά τους με κάτι που αγαπούσαν, αποφάσισαν να ανοίξουν ένα χώρο που συνδυάζει το διάβασμα, την κοινωνικότητα, τον καλό καφέ και το φαγητό.

Οι τοίχοι είναι γεμάτοι ράφια με τίτλους που έχουν επιλεγεί με προσοχή, ενώ η κουζίνα και το μενού –υπό την επιμέλεια του Στέλιου Φαρφαρά– κερδίζουν τις εντυπώσεις. Και με αποδείξεις αφού όποια ώρα της ημέρας και αν περάσετε από αυτό ζεστό μαγαζί δίπλα στο Μουσείο Ακρόπολης, θα το βρείτε πάντα γεμάτο. Όλη η φιλοσοφία του Little Tree Books βασίζεται στο ότι οι άνθρωποι που το δημιούργησαν κάνουν αυτό που αγαπούν. Κάτι που αποτυπώνεται και στην ατμόσφαιρα καθώς μόλις περάσετε το κατώφλι του καταστήματος, θα νιώσετε ότι μια ωραία παρέα σάς άνοιξε το σπίτι της, το σαλόνι, τη βιβλιοθήκη και την τραπεζαρία της για να σας υποδεχθεί και να σας φροντίσει.

Καβαλλότι 2

Bibliothèque, Εξάρχεια

Περισσότερο βιβλιοπωλείο παρά καφετέρια, το όραμα του Βάσου Γεώργα πήρε σάρκα και οστά υπό τη μορφή του Bibliothèque. Παθιασμένος και πιστός Εξαρχιώτης, δημιούργησε ένα χώρο πνευματικής αναζήτησης για τον τόπο του, ένα ησυχαστήριο αλλά με ψυχή. Οι τοίχοι του θυμίζουν κλασική βιβλιοθήκη, με ράφια που φιλοξενούν επιλεγμένους τίτλους λογοτεχνίας, φιλοσοφίας και θεωρητικών κειμένων, αλλά και σπάνια περιοδικά που δύσκολα βρίσκει κανείς αλλού. Η ατμόσφαιρα είναι γαλήνια, με χαμηλό φωτισμό και μουσική που συντροφεύει τον επισκέπτη, ενώ στο μενού υπάρχουν, μεταξύ άλλων, καφέδες, ιδιαίτερες ποικιλίες τσαγιού και χειροποίητα γλυκά. Συχνά οργανώνονται βραδιές με συγγραφείς, θεματικές συζητήσεις και μικρά σεμινάρια που καθιστούν τη γειτονιά ένα ζωηρό κέντρο ιδεών.

Θεμιστοκλέους 74

Zatopek, Καλλιθέα

Με όνομα εμπνευσμένο από τον θρυλικό Τσέχο δρομέα Εμίλ Ζάτοπεκ, για να υποδηλώσει δύναμη και αντοχή, το συγκεκριμένο στέκι στην Καλλιθέα αποπνέει ενέργεια και ρυθμό. Στο βιβλιοκαφέ που δημιούργησαν ο Δημήτρης Ανανιάδης και η Εύη Γεροκώστα, μπορεί κανείς να βρει κλασικά έργα, καινούριες εκδόσεις, δοκίμια και μεταφράσεις ξένης λογοτεχνίας. Η διακόσμηση έχει industrial χαρακτήρα, με το ξύλο και το μέταλλο να κυριαρχούν, ενώ το μενού δίνει έμφαση στον specialty καφέ, στις craft μπίρες από μικρές ζυθοποιίες, σε κρασιά από Έλληνες παραγωγούς και σε επιλογές για brunch.

Πέρα από καθημερινό στέκι, το Zatopek εξελίχθηκε σε σημείο πολιτιστικής δράσης, όπου πραγματοποιούνται παρουσιάσεις βιβλίων, μουσικές βραδιές, κινηματογραφικές προβολές και συναντήσεις λέσχης ανάγνωσης. Οι επισκέπτες του είναι βιβλιόφιλοι, φοιτητές, καλλιτέχνες, άνθρωποι κάθε ηλικίας που επιθυμούν ένα περιβάλλον ζεστό και φιλόξενο, αφιερωμένο στη λογοτεχνία και τη χαλάρωση.

Παναγή Τσαλδάρη 209

Koukoubook, Καλλιθέα

Είναι ίσως η πιο παιχνιδιάρικη από όλες τις επιλογές στη λίστα μας, η οποία απευθύνεται και στα παιδιά. Το εσωτερικό είναι γεμάτο χρώματα και μαξιλάρες και στα ράφια κυριαρχούν τα παραμύθια και τα εικονογραφημένα βιβλία με τίτλους που γοητεύουν τους μικρούς αναγνώστες. Εδώ διοργανώνονται εργαστήρια αφήγησης, εικαστικά και δραστηριότητες που μυούν τα παιδιά στον κόσμο του βιβλίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και βιβλία για ενήλικες, οι οποίοι μπορούν να τα διαβάσουν απολαμβάνοντας τον καφέ τους, σπιτικά γλυκά ή αλμυρά πιάτα, σε ένα περιβάλλον φιλόξενο και χαρούμενο. Το Koukoubook λειτουργεί σαν οικογενειακό στέκι όπου οι γονείς και τα παιδιά βρίσκουν ένα χώρο εκτός σπιτιού για να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους.

Αγνώστου Στρατιώτου 34

Literature House, Κυψέλη

Φυσικά και δεν θα μπορούσε να λείπει η Κυψέλη από τη λίστα μας. Το Literature House είναι ένας χώρος εξ ολοκλήρου αφιερωμένος στον κόσμο του βιβλίου. Η αίθουσα είναι ευρύχωρη, με ξύλινα πατώματα και μεγάλα τραπέζια που επιτρέπουν στον επισκέπτη να καθίσει με άνεση. Η αίσθηση είναι αυτή ενός μικρού πολιτιστικού κέντρου, ανοιχτού σε κάθε ιδέα.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του, στο Literature House θα βρείτε μια επιμελημένη επιλογή βιβλίων που αφορούν την πεζογραφία, την ποίηση και το θέατρο, σπουδαίους σύγχρονους και κλασικούς συγγραφείς, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία από εξαιρετικούς νέους δημιουργούς, ενώ η συλλογή τους από δοκιμιακές εκδόσεις για την ψυχολογία, τη φιλοσοφία, την πολιτική, την ιστορία, τις επιστήμες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε συνεχώς εμπλουτίζεται.

Έργα εικαστικών κοσμούν το χώρο, μετατρέποντάς τον κατά κάποιον τρόπο σε γκαλερί που αλλάζει πρόσωπο κάθε μήνα. Το μενού περιλαμβάνει καφέδες, τσάγια, brunch και σαλάτες, ενώ το βράδυ τα ροφήματα δίνουν τη θέση τους στο κρασί.

Ιωάννου Δροσοπούλου 67

Books and Beans, Παγκράτι

Το Παγκράτι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια αγαπημένο στέκι για νέους δημιουργούς, γι’ αυτό και το Books and Beans βρήκε εκεί την κατάλληλη τοποθεσία. Ένας χώρος φωτεινός, με μεγάλες τζαμαρίες που επιτρέπουν στο φως να λούζει το εσωτερικό του. Στα ράφια ξεχωρίζουν εκδόσεις νέων συγγραφέων, ανεξάρτητων εκδοτικών οίκων και ποιητικών συλλογών.

Η μυρωδιά του φρεσκοκαβουρντισμένου καφέ πλημμυρίζει το χώρο, ενώ στον πάγκο καλωσορίζουν τον επισκέπτη σπιτικά γλυκά και μικρά αλμυρά σνακ. Πολλοί φοιτητές επιλέγουν το Books and Beans για μελέτη ή εργασία, αφού η ατμόσφαιρα συνδυάζει ηρεμία με αίσθηση κοινότητας. Οι ιδιοκτήτες οργανώνουν συχνά μικρές συναντήσεις με συγγραφείς, δίνοντας έμφαση στη φωνή της νέας γενιάς. Ένα βιβλιοκαφέ που αναδεικνύει το δυναμισμό του Παγκρατίου.

Φορμίωνος 2

Bookbar by Kaktos, Μοναστηράκι

Δίπλα στους γεμάτους κόσμο και ένταση δρόμους του Μοναστηρακίου, το Bookbar, το καφέ του εκδοτικού οίκου Kaktos, προσφέρει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Μπαίνοντας στο χώρο, θα αφήσετε πίσω σας το θόρυβο για να βρεθείτε σε μια φωλιά στην καρδιά της πόλης, με βιβλιοθήκες που φθάνουν ως το ταβάνι. Η διακόσμηση έχει χαρακτήρα urban, με μεταλλικά ράφια, φωτογραφικά λευκώματα και περιοδικά τέχνης να συνυπάρχουν με λογοτεχνικούς τόμους.

Την ημέρα λειτουργεί ως καφέ, με επιλογές για πρωινό και καφέδες από διαφορετικές ποικιλίες. Το βράδυ όμως η ατμόσφαιρα αλλάζει και το Bookbar μεταμορφώνεται σε μπαρ με κοκτέιλ και μικρά πιάτα και γίνεται στέκι διασκέδασης για όσους θέλουν κάτι πιο ήσυχο από τα γειτονικά πολύβουα μαγαζιά.

Αιόλου 39

Βιβλιοστάτης, Χαλάνδρι

Λίγο πάνω από την κεντρική αγορά του Χαλανδρίου, βρίσκεται ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανένα άλλο στέκι της πόλης. Ο Βιβλιοστάτης ξεκίνησε από το όνειρο μιας οικογένειας που είχε συγκεντρώσει χιλιάδες τόμους και ήθελε να τους μοιραστεί. Αντί να τους κρατήσει κλεισμένους σε αποθήκες, προτίμησε να τους τοποθετήσει σε ράφια προσβάσιμα σε όλους.

Ο επισκέπτης διαλέγει ένα βιβλίο, κάθεται σε μια αναπαυτική γωνιά, πίνει τον καφέ του και μπορεί να συνεχίσει την ανάγνωση σε επόμενη επίσκεψη, με το σελιδοδείκτη να τον περιμένει εκεί όπου σταμάτησε. Δεν υπάρχουν πάγκοι πώλησης ούτε ράφια με τιμές∙ η ουσία βρίσκεται στο μοίρασμα της γνώσης και της χαράς του διαβάσματος. Οι συλλογές καλύπτουν δεκάδες κατηγορίες: λογοτεχνία, δοκίμιο, ιστορία, φιλοσοφία, λεξικά, παιδικά βιβλία. Ανάμεσά τους κρύβονται σπάνιες εκδόσεις, αφιερώσεις συγγραφέων, αλλά και νέες φωνές που δείχνουν τον πλούτο της σύγχρονης παραγωγής.

Εκτός από βιβλία, εδώ θα βρείτε και μια μεγάλη δισκοθήκη με βινύλια και CDs, από τζαζ μέχρι ροκ, και συχνά οι θαμώνες επιλέγουν τον ήχο που θα συνοδεύσει το απόγευμά τους. Ένα πιάνο στην άκρη της αίθουσας περιμένει όποιον θέλει να παίξει, δίνοντας την αφορμή για αυθόρμητες μουσικές στιγμές. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με εκλεκτά ροφήματα, ζεστή σοκολάτα, τσάγια με βότανα, μπίρες μικρών ζυθοποιιών και κρασιά από νησιώτες παραγωγούς. Γλυκά και σνακ φτιαγμένα στο χέρι συνοδεύουν το διάβασμα.

Χαϊμαντά 17, 1ος όροφος

Σαίξπηρ, Νέα Σμύρνη

Ένα πλήρως ενημερωμένο βιβλιοπωλείο, αλλά και ιδανικό spot για μια κούπα καφέ λίγα βήματα από την κεντρική αγορά της Νέας Σμύρνης. Αυτό είναι επιγραμματικά το Σαίξπηρ, το οποίο γεννήθηκε από την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα σημείο συνάντησης για φανατικούς αναγνώστες, αλλά και για όσους αναζητούν ένα χώρο χαλάρωσης και πραγματικής ηρεμίας στην πολύβουη γειτονιά των νοτίων προαστίων.

Οι τίτλοι στα ράφια έχουν επιλεγεί προσεκτικά και, αν ζητήσετε λίγη καθοδήγηση, είναι σίγουρο ότι θα βρείτε το βιβλίο που είναι το πιο κατάλληλο για εσάς τη δεδομένη στιγμή. Στο όμορφο βιβλιοκαφέ φιλοξενούνται τακτικά εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, σεμινάρια γραφής και μια ενεργή λέσχη ανάγνωσης δίνοντας στο μαγαζί χαρακτήρα μικρής κοινότητας. Στις γιορτές οργανώνονται bazaar με χειροποίητες δημιουργίες κατοίκων της περιοχής, φέρνοντας πιο κοντά τον κόσμο της γειτονιάς.

Όσο για τις προτιμήσεις του κοινού, η λογοτεχνία κυριαρχεί, είτε πρόκειται για κλασικά έργα είτε για σύγχρονες εκδόσεις, ενώ ιδιαίτερη κίνηση έχουν τα παιδικά βιβλία, τα δοκίμια και οι τίτλοι ψυχολογίας.

Μεγάλου Αλεξάνδρου 78

Fahrenheit 451, Ηλιούπολη

Με όνομα εμπνευσμένο από το γνωστό έργο του Ρέι Μπράντμπερι, το βιβλιοκαφέ Fahrenheit 451 είναι ένας χώρος που καλεί τον επισκέπτη σε μια παύση από την καθημερινότητα και το άγχος. Οι τίτλοι ποικίλλουν από κλασική λογοτεχνία μέχρι σύγχρονες κυκλοφορίες, ενώ δίπλα τους έχουν στηθεί τραπέζια που, χάρη στη ζεστασιά και την άνεση που προσφέρουν, θυμίζουν σαλόνι σπιτιού. Προσεγμένος καφές, ενδιαφέρουσες μπίρες από ελληνικές μικροζυθοποιίες και δροσερά κοκτέιλ ενισχύουν την απόλαυση, ενώ στον κατάλογο θα βρείτε και γλυκά όπως lemon pie, σουφλέ, μηλόπιτα κ.ά.

Στις δράσεις που φιλοξενεί περιλαμβάνονται παρουσιάσεις για παιδιά και ενήλικες, συναντήσεις αναγνωστικής λέσχης, καθώς και εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τη σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή. Η κεντρική τοποθεσία, πάνω στη λεωφόρο Μαρίνου Αντύπα, δίνει εύκολη πρόσβαση, ενώ ο εξωτερικός χώρος με τη βιβλιοθήκη και τα τραπεζάκια προσφέρει μια εναλλακτική γωνιά όταν ο καιρός το επιτρέπει.

Λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα 102