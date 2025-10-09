Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠαΣοΚ με φόντο την εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά σε βάθος την υπόθεση του «αμαρτωλού» ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία, επιχειρεί με κάθε τρόπο να διαμοιράσει την ευθύνη και στα άλλα κυβερνητικά κόμματα, για τις χρόνιες παθογένειες που εμφανίζει ο οργανισμός.

Είναι χαρακτηριστικό πως το τελευταίο 24ωρο, βρέθηκε στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας ο Μόσχος Κορασίδης, παλαιό στέλεχος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης καθώς και εργαζόμενος του Οργανισμού. Πηγές της «γαλάζιας» παράταξης, δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν «σοβαρά ερωτήματα για στενό συνεργάτη του προέδρου του ΠαΣοΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος παρενέβη προκειμένου να διαγραφεί ποσό ύψους 400.000 ευρώ», επικαλούμενοι ισχυρισμούς του μάρτυρα, Γρηγόρη Βάρρα.

Ο ίδιος ο κ. Μόσχος σε μια μακροσκελή ανάρτησή του καταγγέλλει στοχοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξε «καμία παρέμβαση στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Όπως σημειώνει: «Η υπόθεση εργαλειοποιείται από τη ΝΔ με προφανή στόχο να με συκοφαντήσει».

Πυρά στην Ολομέλεια

Η ανταλλαγή «πυρών» έφτασε έως την Ολομέλεια, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να σηκώνει το γάντι απέναντι στον Μακάριο Λαζαρίδη. Ο «γαλάζιος» βουλευτής και εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην εξεταστική, σε δήλωση του σημείωσε μεταξύ άλλων «περιμένουμε τώρα από τον κ. Ανδρουλάκη να πράξει τα δέοντα. Δηλαδή να απομακρύνει το στενό του συνεργάτη, κάτι άλλωστε το οποίο έχει ζητήσει για στελέχη του ΠαΣοκ που εμπλέκονται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κ. Δούκας».

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, σε αυστηρό τόνο είπε από το βήμα της Βουλής: «Αντί να απολογηθείτε μετά από το χθεσινό σφυροκόπημα, κάνετε και ανακοινώσεις για να αλλάξετε την ατζέντα σπιλώνοντας τίμιους ανθρώπους. Έβγαλε και μία ανακοίνωση ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, στην οποία λέει ότι οφείλω να απομακρύνω στενούς μου συνεργάτες. Θα επιμένω δίπλα μου να έχω τίμιους ανθρώπους».Και συνέχισε τονίζοντας, «έχω ένα μεγάλο χρέος απέναντι στον ελληνικό λαό: Να απομακρύνω από την κυβέρνηση τους απατεώνες και τους διεφθαρμένους της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτούς και όσους τους συγκαλύπτουν. Και πάνω από όλα, τον μεγάλο αρχιτέκτονα αυτής της εγχώριας παρακμής, τον κ. Μητσοτάκη, έναν επικίνδυνο και φαύλο Πρωθυπουργό. Έχετε το θράσος να μας υποδεικνύετε κιόλας τί θα κάνουμε, όταν είστε βυθισμένοι σε αυτά τα φαινόμενα».

Τι λένε στελέχη της κυβέρνησης

Στελέχη της κυβέρνησης, σημειώνουν με νόημα πως μέσω της επιτροπής, «προκύπτει η διαχρονικότητα του προβλήματος, όπως και η εμπλοκή στελεχών άλλων κομμάτων, γεγονός που εξηγεί για ποιο λόγο το ΠαΣοΚ ήθελε μόνο Προανακριτική κατά δύο υπουργών και όχι Εξεταστική όπου θα εξεταστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ». Υποστηρίζουν στη συνέχεια πως «η πολιτική διαφωνία μεταξύ του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα και του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη είναι γνωστή».

Λένε επίσης, πως, «όπως προκύπτει και από το άτυπο ενημερωτικό σημείωμα που απέστειλε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας προς τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη υπήρχε έντονη πολιτική διαφωνία μεταξύ του κ. Βάρρα και του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη. Από τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής και τις καταθέσεις των διοικήσεων του Οργανισμού όλοι πλέον αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα του προβλήματος στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων και την ανάγκη να εξεταστούν όλες οι πτυχές του ζητήματος σε σχέση με τους τεχνικούς συμβούλους, την τεχνική λύση κλπ».

Και καταληγούν: «Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Γι’ αυτό η κυβέρνηση αφού εξήντλησε κάθε δυνατή επιλογή αποφάσισε να κόψει τον «Γόρδιο δεσμό» μεταφέροντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ώστε να υλοποιηθεί πλήρως η μεταρρύθμιση στις αγροτικές επιδοτήσεις και όλοι οι παραγωγοί να λαμβάνουν τα ποσά που δικαιούνται».