Προσωπική απόφαση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά η απουσία του από την παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο MEGA και στο LIVE NEWS.

«Φοβάμαι ότι δίνουμε μεγάλη σημασία, χωρίς να υποτιμώ τα πρόσωπα, και θεωρώ ότι κινδυνεύουμε να κάνουμε το λάθος να είναι κάπου η κοινωνία και τα προβλήματα που υπάρχουν και κάπου αλλού ο δημόσιος διάλογος. Αυτή τη στιγμή είμαστε μία χώρα που μετά από 10 χρόνια μετά την απόλυτη καταστροφή έρχεται ο κεντρικός τραπεζίτης της Γερμανίας και λέει για την ελληνική οικονομία, τις θέσεις εργασίας, τους φόρους που μειώνονται, χωρίς να σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι ένας παράδεισος», είπε.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν παράπονα στο εσωτερικό της ΝΔ, αλλά πιστεύω ότι αυτά τα 6 χρόνια έχουμε δημιουργήσει τις συνθήκες η χώρα από μαύρο πρόβατο να γίνει μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Έχουμε 1,5 χρόνο μπροστά μας να διορθώσουμε τα λάθη και τις αστοχίες ώστε να μην πάνε πίσω αυτές οι θυσίες. Στο άρμα της διάσωσης των θυσιών καλούμαστε να απαντήσουμε εάν θα ανέβουμε επάνω».

Όσο για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος αιτήθηκε τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις, είπε:

«Ανθρώπινα σταθήκαμε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό ενός πονεμένου πατέρα, αλλά δεν θα κάνουμε την Ελλάδα ένα άναρχο κράτος, όπου τα κόμματα θα παραγγέλνουν σαν πίτσες στο σπίτι αποφάσεις της δικαιοσύνης».

«Προστατεύουμε τους θεσμούς. Αν άργησε η δικαιοσύνη ή όχι, αυτό αξιολογείται. Να δεχτούμε ότι άργησε η δικαιοσύνη -και ότι η απόφαση που έλαβε προς στενοχώρια και απογοήτευση μέρους της αντιπολίτευσης και της Ζωής Κωσνταντοπούλου δεν πέτυχε το κόλπο να καθυστερήσει τη δίκη – γιατί αυτό να είναι αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης; Γιατί πρέπει να απολογείται η κυβέρνηση;».

Τέλος, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως μέσα στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους, ενώ παράλληλα «συνεχίζεται η αναζήτηση των κλεμμένων και η επιστροφή τους», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.