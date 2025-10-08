Δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Με φόντο την εξεταστική που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε πως «μελετώντας τον θίασο της Νέας Δημοκρατίας τις τελευταίες μέρες ίσως ταιριάζει ο “Ρινόκερος” του Ιονέσκο. Αυτό που κάνετε είναι παράλογο και επικίνδυνο. Δείχνει ότι η ΝΔ δεν έχει κανένα μέτρο. Μπροστά στην αγωνία να μην οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι γαλάζιοι πρωταγωνιστές, που ευθύνονται για πρόστιμο που μπορεί να αγγίξει το 1 δισ., στοχοποιείτε έντιμους ανθρώπους. Δεν το κάνετε μόνοι σας. Συμπαραστάτες σας στη διαπλοκή που στηρίζει τον κ. Μητσοτάκη».

Ο κ. Ανδρουλάκης θέλησε να απαντήσει και τα σχόλια του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη ο οποίος ζήτησε την απομάκρυνση του κ. Κορασίδη λέγοντας ότι «περιμένω με χαρά να καλέσετε τους ανθρώπους αυτούς στην Εξεταστική, γιατί είναι τίμιοι, δεν είναι σαν τους απατεώνες της ΝΔ. Πανηγυρίζετε επειδή είπε ο Βάρρας ότι τον έδιωξε ο Βορίδης επειδή ήθελε να καταπολεμήσει τη Διαφθορά. Γι΄αυτό πανηγυρίζετε;».

Σε άλλο σημείο τόνισε πως «τη μέρα που γιόρταζε τα γενέθλια της παραγραφής, ο κ. Μυλωνάκης, το δεξί χέρι του Μητσοτάκη κοινοποιεί ένα κείμενο που διάβασαν στο Μαξίμου, αλλά ο Μητσοτάκης δεν το ήξερε. Τέτοιες πολιτικές απατεωνιές;». Και πρόσθεσε «με όλα αυτά που είπε ο κ. Βάρρας, το βράδυ κοιταχτήκατε στον καθρέφτη; Τι νομίζετε ότι είναι η Ελλάδα; Αφρικανικό Κράτος; Είναι ντροπιαστικά για το ελληνικό κράτος και την Ελληνική Δημοκρατία. Είναι ντροπιαστικό να ακούμε ότι ο κ. Στρατάκος πίεσε τον Βάρρα να μην ελεγχθεί η σύζυγος του Φραπέ. Τον καλέσατε;».

Σε άλλο σημείο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε πως «το “συμφωνώ” του Βορίδη ισοδυναμεί με συμφωνία στις παράνομες επιδοτήσεις. Είστε πια εξοικειωμένοι με τη διαφθορά».

Και επέμεινε, «αντί να απολογηθείτε για το σφυροκόπημα, πάτε να αλλάξετε την ατζέντα, σπιλώνοντας τίμιους ανθρώπους; Θα επιμένω δίπλα μου να έχω τίμιους ανθρώπους και έχω χρέος μου να απομακρύνω τους διεφθαρμένους και πάνω από όλα τον αρχιτέκτονα της εγχώριας παρακμής τον κ. Μητσοτάκη. Ένα επικίνδυνο και φαύλο πρωθυπουργό».