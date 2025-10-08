Αποφεύγοντας πολλές ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής ο Πέτρος Τζαβέλλας έσπευσε να δηλώσει πως «ουδέποτε υπήρξε πίεση ή παρέμβαση από υπουργό για δεσμευμένα ΑΦΜ». Πρόκειται για τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος βρισκόταν στη θέση αυτή από το 2019 έως το 2022. Μάλιστα, καθώς πρόκειται για τον μακροβιότερο αντιπρόεδρο, δέχθηκε αρκετές ερωτήσεις για αυτό με τον ανεξάρτητο βουλευτή, κ. Αυλωνίτη να ρωτάει αν αυτό οφείλεται στην «υποχωρητικότητα του σε πολιτικές αιτήσεις».

Πάντως, ερωτηθείς ο μάρτυρας από τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, αν αισθάνθηκε κάποια «πίεση» από τους υπουργούς Βορίδη, Λίβανο και Γεωργαντά για να πρασινίσουν τα “κόκκινα” ΑΦΜ, ο πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Πέτρος Τζαβέλλας (2019 – 2022) ήταν κατηγορηματικός υποστηρίζοντας ότι «δεν υπήρξε καμία τέτοια πίεση».

«Δεν είχε υποπέσει κάτι συγκεκριμένο στην αντίληψη μου»

Το πρώην στέλεχος του Οργανισμού όταν ρωτήθηκε από τα μέλη της εξεταστικής, αν υπέπεσε ποτέ στην αντίληψη του η ύπαρξη κυκλωμάτων παράνομων επιδοτήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στη δικογραφία της ευρωπαίας εισαγγελέως, απάντησε ότι «δεν είχε υποπέσει κάτι συγκεκριμένο στην αντίληψη μου».

Σε αντίθεση με όσα υποστήριξε χθες ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας, ο μάρτυρας ανέφερε πως δεν υπήρξε στημένη διαδικασία για τα πληροφοριακά ζητήματα, ενώ περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε πως «ήταν καρκίνωμα το ότι δεν είχαμε τόσα χρόνια Κτηματολόγιο».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο μάρτυρας απέφυγε να απαντήσει σε αρκετές ερωτήσεις των μελών της επιτροπής, επιμένοντας ότι είτε δεν θυμάται είτε δεν γνωρίζει είτε δεν ήταν στις δικές του αρμοδιότητες. Μάλιστα, οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ του ίδιου και του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία με το προεδρείο να παρέμβει ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

ΠαΣοΚ: Ο μάρτυρας έχει «επιλεκτική αμνησία»

Πάντως, πηγές του ΠαΣοΚ καταλογίζουν στον μάρτυρα «επιλεκτική αμνησία», σχολιάζοντας πως ο κ. Τζαβέλλας «απέδειξε ότι η σιωπή είναι η τελευταία γραμμή άμυνας όσων εμπλέκονται», καθώς «δεν απάντησε σε τίποτα».

Όπως υποστηρίζουν οι πηγές της Χαριλάου Τρικούπη: «Ο κ. Τζαβέλλας ούτε διέψευδε, ούτε επιβεβαίωνε, επέλεγε να μην απαντήσει. Φαινόταν σαν να έχει ξεχάσει τις δικές του ευθύνες, τις δικές του υπογραφές, αλλά και τα γεγονότα που βαραίνουν τη διοίκηση στην οποία συμμετείχε. Η σιωπή του είναι υποτιμητική για τους έντιμους αγρότες που δικαιούνται να μάθουν ποιος υπέγραψε, ποιος ενέκρινε και ποιος σιώπησε μπροστά στις παράνομες πληρωμές και τη χειραγώγηση των ελέγχων. Η αμνησία του κ. Τζαβέλλα δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του».

Οι ίδιες πηγές κατήγγειλαν πως ο μάρτυρας «δεν θυμόταν» τη συμμετοχή του στις πληρωμές του Δεκεμβρίου 2020, τις καθυστερήσεις στον διαγωνισμό των πληροφοριακών συστημάτων, ούτε την παραίτηση της Διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων, κας Ρέππα, σε μια περίοδο που η υπηρεσία έδινε μάχη για τη διαφάνεια στους ελέγχους.

ΣΥΡΙΖΑ: «Κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο δεν γνωρίζω-δεν θυμάμαι»

Σκληρή κριτική και από τον ΣΥΡΙΖΑ που πηγές του κόμματος κάνουν λόγο για «κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι, το οποίο συνεχίζεται». Όπως λένε οι μάρτυρες που έχουν διοριστεί από τη ΝΔ σε θέσεις ευθύνης, ο ένας μετά τον άλλον, «δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί τη λειτουργία του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων και πελατειακών σχέσεων των Διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με διάφορους κυβερνητικούς και «γαλάζιους» κομματικούς παράγοντες. Παράλληλα, επικαλούνται… απώλεια μνήμης όταν ερωτώνται για συγκεκριμένα περιστατικά».

Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος, ο Πέτρος Τζαβέλλας «δήλωσε άγνοια σε ό,τι αφορά στις καταγγελίες του Γρηγόρη Βάρρα, για την «παντοδυναμία» του τεχνικού συμβούλου, από την «επιλογή» των διοικήσεων μέχρι τις διαγωνιστικές διαδικασίες», ενώ «παριστάνει πώς έχει ξεχάσει ότι τον Ιούλιο του 2020 συγκλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με θέμα την παραπομπή του υπαλλήλου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, κας. Καλλιούρη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, για email που απέστειλε σε άλλους εργαζομένους του Οργανισμού, με αφορμή παράνομες πρακτικές στην Κρήτη».