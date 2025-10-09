Τον Παρθενώνα χωρίς σκαλωσιές μετά από 15 χρόνια αδιάκοπων εργασιών αναστήλωσης του εμβληματικού μνημείου της αρχαιότητας, έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν εδώ και λίγες ημέρες οι Αθηναίοι και οι τουρίστες.

Η απομάκρυνση των μεταλλικών ικριωμάτων από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, μετά από σχετική απόφαση της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, αποκαλύπτοντας την όψη του μνημείου, ορατή από την πλευρά του Ηρωδείου.

Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η εικόνα αυτή είναι προσωρινή, καθώς το αναστηλωτικό έργο του μνημείου παραμένει σε εξέλιξη. Πιθανότατα να τοποθετηθούν μικρότερες και πιο ευέλικτες κατασκευές που δεν θα καλύπτουν ολόκληρη την πλευρά του μνημείου.