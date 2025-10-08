Δεν δικάστηκε τελικά ο Βασίλης Μπισμπίκης. Ναι μεν το πρωί στις 9 το πρωί έφτασε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να δικαστεί από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ωστόσο η δίκη του δεν είχε εξέλιξη.

Ο ηθοποιός κατηγορείται για τις φθορές που προκάλεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη. Για το τροχαίο αυτό του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκατάλειψη οχημάτων.

Το αίτημα της διακοπής της δίκης

Η δίκη του αρχικά ξεκίνησε και στη συνέχεια διακόπηκε για κάποια ώρα προκειμένου να κληθεί ως μάρτυρας ο αστυνομικός ο οποίος είχε σηκώσει το τηλέφωνο για να γίνει η καταγραφή του συμβάντος.

Στο αστυνομικό τμήμα δεν υπήρχε καταγραφικό και για το λόγο αυτό ο Βασίλης Μπισμπίκης ζήτησε από το δικαστήριο να κληθεί ο αστυνομικός προκειμένου να καταθέσει στην υπόθεση.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του κατηγορουμένου και διέκοψε τη συνεδρίαση, προκειμένου να κληθεί ο αστυνομικός να καταθέσει.