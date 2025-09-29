Στον εισαγγελέα οδηγείται αυτή τη στιγμή ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του.

«Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε τις ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα» σημείωσε σύμφωνα με την εκπομπή Super Κατερίνα.

Κατηγορείται για πλημμέλημα

Ο ηθοποιός κρατήθηκε μετά το περιστατικό καθώς έχει αλλάξει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμα πιο αυστηρές ποινές.