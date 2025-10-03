Συγγνώμη με γλυκά ζήτησε ο Βασίλης Μπισμπίκης θέλοντας να δώσει εξηγήσεις για τις ζημιές που προκάλεσε σε αυτοκίνητα στη Φιλοθέη.

Ο γνωστός ηθοποιός πήγε στα σπίτια των ιδιοκτητών των αυτοκινήτων που κατέστρεψε και αφού ζήτησε συγγνώμη τούς διαβεβαίωσε ότι αν η ασφαλιστική δεν καλύψει όλο το κόστος για την επιδιόρθωση των αυτοκινήτων τους, θα πληρώσει ο ίδιος.

«Να τον κρεμάσουμε πια;»

Κάτοικος της περιοχής μίλησε στο Πρωινό. «Ήρθε σπίτι μας έφερε και γλυκά. Μια χαρά ήταν. Τι να κάνουμε τώρα; Δηλαδή πραγματικά το θέμα είναι να μη συμβαίνουν τέτοια πράγματα, μέχρι εδώ εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Απλά έπρεπε να έχει αναλάβει τις ευθύνες του νωρίτερα, αυτό ήταν το θέμα».

«Εμένα ο Βασίλης Μπισμπίκης μου είπε ότι αν η ασφαλιστική του δεν τα πληρώσει, θα τα καλύψει ο ίδιος. Ήρθε στο σπίτι μου και μου ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος. Τι άλλο; Να τον κρεμάσουμε πια; Εντάξει. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Ήρθε στα σπίτια μας χθες και μας ζήτησε συγγνώμη» πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Αν είχε έρθει το Σάββατο το πρωί, ούτε εσείς θα είχατε δουλειά, ούτε θα είχε πάρει τέτοια έκταση το θέμα, αυτό ήταν το στενάχωρο. Αν είχε έρθει το Σάββατο θα είχαν λήξει όλα, θα είχαμε τελειώσει και δεν θα είχαμε ταλαιπωρηθεί, διότι για εμένα τουλάχιστον, είναι μεγάλη ταλαιπωρία τώρα, συνεργεία να έρθουν να φτιάξουν όλο αυτό, δικαστήρια, πράγματα, δηλαδή τι να συζητάμε».