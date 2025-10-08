Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο Βασίλης Μπισμπίκης. Ο διάσημος ηθοποιός έφτασε στο Πρωτοδικείο, καθώς για σήμερα έχει οριστεί η εκδίκαση της υπόθεσης στην οποία κατηγορείται και αφορά το τροχαίο ατύχημα στη Φιλοθέη, στις 26 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο προκάλεσε υλικές ζημιές σε τρία σταθμευμένα οχήματα και σε μαντρότοιχο.

Ο ηθοποιός είχε παρουσιαστεί στην Τροχαία Κηφισιάς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος οδηγούσε το θηριώδες όχημα, το οποίο υπέστη επίσης μεγάλες ζημιές.

Η ποινική δίωξη

Σημειώνεται πως του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων) από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εντολή δικαστηρίου και παραπέμφθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με την υπόθεσή του να εκδικάζεται σήμερα.

Λίγη ώρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος, ο γνωστός ηθοποιός είχε αναφέρει στις τηλεοπτικές κάμερες χαρακτηριστικά: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν, αυτή είναι η αλήθεια».