Στο εδώλιο του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας παραπέμπεται να δικαστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά την την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του.

Ο εισαγγελέας μετά τη μελέτη της δικογραφίας άσκησε σε βάρος του ηθοποιού ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων) , ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά του γνωστού ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο από όπου έχει δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία.