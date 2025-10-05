Την περασμένη Τρίτη, o Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ενέκρινε ένα γενόσημο του Mifepristone, του χαπιού το οποίο προκαλεί άμβλωση. Η έγκριση, η οποία εδόθη χωρίς να ανακοινωθεί δημόσια, σημαίνει ότι τρεις τουλάχιστον αμερικανικές εταιρείες θα μπορούν πλέον να παράγουν το συγκεκριμένο σκεύασμα. Ο FDA ενέκρινε το Mifepriston, το πρώτο χάπι άμβλωσης γνωστό και ως RU-486, τον Σεπτέμβριο του 2000, και το 2019 ενέκρινε το πρώτο γενόσημο του.

Αντιδράσεις στην αμερικανική Δεξιά

Η απόφαση του FDA, την οποία προσυπέγραψε ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστός για την αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων, ο οποίος έχει έλθει κατ’ επανάληψη σε ρήξη με την επιστημονική και την ιατρική κοινότητα των ΗΠΑ, προκάλεσε οξείες αντιδράσεις στην αμερικανική Δεξιά που στηρίζει μαζικά τον Τραμπ. Πάντως, ο αμερικανός πρόεδρος δεν συμμερίζεται τον έντονο, σχεδόν θρησκευτικό, ζήλο που χαρακτηρίζει τους πολέμιους των αμβλώσεων.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου του 2024, απέφυγε να χρησιμοποιήσει τη συνήθως σκληρή γλώσσα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για το ζήτημα των αμβλώσεων.

Προβάλλει ωστόσο τον εαυτό του ως τον πρόεδρο που τάσσεται κατά των αμβλώσεων με μεγαλύτερη θέρμη από όλους τους προκατόχους του. Οι πολέμιοι των αμβλώσεων του αναγνωρίζουν αυτόν τον τίτλο, δεδομένου ότι στον Τραμπ αποδίδεται η ανατροπή, το 2022, της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, γνωστής ως Roe v. Wade, που στερεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο το δικαίωμα των Αμερικανίδων στην άμβλωση, το οποίο είχε κατακτηθεί το 1973. Η ιστορική απόφαση ανετράπη διότι κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής του θητείας (2016-2020), ο Τραμπ διόρισε υπερσυντηρητικούς δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο.

«Απόλυτη προδοσία»

Σχολιάζοντας την απόφαση του FDA, ο Τζος Χόουλι, Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Μιζούρι, δήλωσε ότι έχει “χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του FDA”. Ο πρώην αντιπρόεδρος του Τραμπ, Μάικ Πενς, μίλησε για “απόλυτη προδοσία του κινήματος που τάσσεται υπέρ της προστασίας της ζωής” (και κατά των αμβλώσεων), το οποίο εξέλεξε τον πρόεδρο Τραμπ και ζήτησε την απομάκρυνση του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ από την κυβέρνηση.

Οι ακτιβιστές κατά των αμβλώσεων προτρέπουν τον FDA και το αμερικανικό υπουργείο Υγείας να περιορίσουν το δικαίωμα πρόσβασης των γυναικών στα χάπια άμβλωσης, τα οποία συνταγογραφούνται όλο και περισσότερο και όλο και πιο συχνά, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2022. Σχεδόν τα δύο τρίτα των αμβλώσεων στις ΗΠΑ πραγματοποιούνται με φαρμακευτική αγωγή. Το Mifepristone είναι το χάπι που χρησιμοποιείται πλέον σε περισσότερες από έξι στις δέκα περιπτώσεις αμβλώσεων στις στις ΗΠΑ.

Δεκαέξι αμερικανικές πολιτείες έχουν επιβάλει σχεδόν ολοκληρωτική απαγόρευση των αμβλώσεων. Παρά ταύτα, οι οργανώσεις προστασίας των δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση εξακολουθούν να αποστέλλουν τα σχετικά χάπια ταχυδρομικώς σε γυναίκες που ζουν σε αυτές τις πολιτείες, γεγονός το οποίο έχει εγείρει νομικό ζήτημα σχετικά με το κατά πόσον οι πολιτείες μπορούν να ποινικοποιήσουν την αποστολή ενός φαρμάκου εγκεκριμένου από τον FDΑ.

Στις πιέσεις των πολέμιων των αμβλώσεων, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και ο επικεφαλής του FDA, δρ. Μάρτιν Μακάρι, απάντησαν λέγοντας ότι ο οργανισμός σκοπεύει να μελετήσει περαιτέρω την ασφάλεια του φαρμάκου. Είναι ευρέως γνωστό ότι ο FDA λειτουργεί με αυστηρώς επιστημονικά πρωτόκολλα: στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεκάδες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι το φάρμακο είναι ασφαλές και ότι οι σοβαρές επιπλοκές είναι σπάνιες.

Τι περιλαμβάνει η φαρμακευτική άμβλωση

Η φαρμακευτική άμβλωση στις ΗΠΑ συνήθως περιλαμβάνει ένα σχήμα δύο φαρμάκων, στο οποίο λαμβάνεται πρώτα η μιφεπριστόνη (η ουσία που περιέχεται στο Mifepristone) για να σταματήσει η ανάπτυξη της εγκυμοσύνης και ακολουθεί, 24 έως 48 ώρες αργότερα, η χορήγηση ενός άλλου φαρμάκου, της μισοπροστόλης, η οποία προκαλεί συσπάσεις παρόμοιες με αυτές που επιφέρουν αποβολή. Το σχήμα αυτό χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ μέχρι και τη 12η εβδομάδα της κύησης.

Οι υποστηρικτές του δικαιώματος στην άμβλωση χαιρέτισαν την απόφαση του FDA. Παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ακτιβιστών κατά της άμβλωσης να διασπείρουν φόβο και παραπληροφόρηση, ο FDA συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του με βάση την επιστήμη, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των γυναικών και επεκτείνοντας την πρόσβασή τους στη βασική υγειονομική περίθαλψη, τόνισαν εκπρόσωποι των σχετικών οργανώσεων.