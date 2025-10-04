Νέο σκηνικό διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή μετά την μερική αποδοχή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου από τη Χαμάς και την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ να σταματήσουν άμεσα οι βομβαρδισμοί στην Γάζα. Η κίνηση αυτή έφερε το Ισραήλ σε δίλημμα: από τη μια οι πιέσεις για κατάπαυση του πυρός και την επιστροφή των ομήρων, από την άλλη οι απαιτήσεις των σκληροπυρηνικών της κυβέρνησης Νετανιάχου για συνέχιση της εκστρατείας. Την ίδια ώρα,όπως μεταδίδει το Reuters, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα κρίσιμα ζητήματα του αφοπλισμού του κινήματος και της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την Παρασκευή από το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, μετά την αποδοχή από τη Χαμάς της απελευθέρωσης ομήρων και ορισμένων άλλων όρων στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμο, ωστόσο, κρίσιμα ζητήματα όπως ο αφοπλισμός του παραμένουν άλυτα.



Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για την «άμεση εφαρμογή» της πρώτης φάσης του σχεδίου του Τραμπ για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, κατόπιν της απάντησης της Χαμάς.

Λίγο αργότερα, ισραηλινά μέσα μετέδωσαν ότι η πολιτική ηγεσία της χώρας έδωσε εντολή στον στρατό να μειώσει τις επιθετικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Βομβαρδισμοί μετά την ανακοίνωση Τραμπ

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού κάλεσε τις δυνάμεις, με σχετική ανακοίνωση, να προετοιμαστούν για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, χωρίς να διευκρινίσει αν θα υπάρξει μείωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Η Χαμάς, η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση που ελέγχει τη Γάζα, απάντησε στο σχέδιο του Τραμπ, μετά το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου να το αποδεχθεί έως την Κυριακή, αλλιώς θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες.

Ο Τραμπ, που παρουσιάζεται ως ο μόνος ικανός να φέρει την ειρήνη στη Γάζα, έχει επενδύσει μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο στην προσπάθεια τερματισμού του διετούς πολέμου, ο οποίος έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες και έχει αφήσει το Ισραήλ όλο και πιο απομονωμένο διεθνώς.

Ο ίδιος δήλωσε ότι πιστεύει πως η Χαμάς έδειξε «διάθεση για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ» και μετέφερε την ευθύνη στην κυβέρνηση Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να βγάλουμε τους ομήρους με ασφάλεια και ταχύτητα!» έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social. «Ήδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα. Πρόκειται για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή.»

Το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ «θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τον Πρόεδρο και την ομάδα του, για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με το όραμα του Προέδρου Τραμπ».

Κάτοικοι δήλωσαν ότι ισραηλινά τανκς βομβάρδισαν την οδό Ταλατίνι, κεντρικό άξονα στην καρδιά της Πόλης της Γάζας, μετά το μήνυμα Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει. Μάρτυρες πρόσθεσαν ότι ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα ενέτειναν τους βομβαρδισμούς, πλήττοντας σπίτια στη συνοικία Ρεμάλ. Επιθέσεις σημειώθηκαν και στη Χαν Γιουνίς, χωρίς αναφορές για θύματα.

Πίεση στον Νετανιάχου

Πριν από τις τελευταίες ανακοινώσεις του Ισραήλ, οικογένειες ομήρων που κρατούνται στη Γάζα ζήτησαν από τον Νετανιάχου «να διατάξει άμεσα διαπραγματεύσεις για την επιστροφή όλων των ομήρων».

Στο εσωτερικό, ο πρωθυπουργός βρίσκεται ανάμεσα σε αυξανόμενη πίεση για λήξη του πολέμου, από τις οικογένειες και την κοινή γνώμη, και στις απαιτήσεις σκληροπυρηνικών μελών του ακροδεξιού του συνασπισμού, που ζητούν να μην υπάρξει καμία χαλάρωση στην εκστρατεία.

Το Ισραήλ λέει ότι υπάρχουν 48 όμηροι, εκ των οποίων οι 20 είναι ζωντανοί.

Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 66.000 ανθρώπους στη Γάζα, οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας. Το μεγαλύτερο μέρος του θύλακα έχει καταστραφεί, ενώ οι περιορισμοί στην ανθρωπιστική βοήθεια έχουν προκαλέσει λιμό.

Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ και πολλοί ειδικοί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταλήξει ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα. Η κυβέρνηση Νετανιάχου επιμένει ότι ενεργεί σε αυτοάμυνα.

Τα θολά σημεία

Στην απάντησή της, η Χαμάς δεν ξεκαθάρισε αν θα δεχθεί τον αφοπλισμό και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, κάτι που ζητούν Ισραήλ και ΗΠΑ, αλλά το έχει απορρίψει στο παρελθόν. Ούτε δέχθηκε αποχώρηση του Ισραήλ σε στάδια, όπως προβλέπει το σχέδιο, επιμένοντας σε άμεση και πλήρη αποχώρηση.

Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί πριν τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή, επισημαίνοντας το χάσμα στις θέσεις.

Το Κατάρ ξεκίνησε συντονισμό με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ για τη συνέχιση των συνομιλιών επί του σχεδίου Τραμπ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.

Το σχέδιο προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή όλων των ομήρων της Χαμάς με Παλαιστίνιους κρατουμένους στο Ισραήλ, σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη δημιουργία μεταβατικής διοίκησης από διεθνή φορέα.

Δύσκολα ζητήματα παραμένουν

Στην απάντησή της, η Χαμάς ανέφερε ότι «εκτιμά τις αραβικές, ισλαμικές και διεθνείς προσπάθειες, όπως και τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου, την ανταλλαγή αιχμαλώτων και την άμεση είσοδο βοήθειας».

Η οργάνωση δήλωσε ότι εγκρίνει την «απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων της κατοχής, ζωντανών ή νεκρών, σύμφωνα με τον τύπο ανταλλαγής της πρότασης Τραμπ, με τις απαραίτητες συνθήκες εφαρμογής».

Τόνισε ακόμη την ετοιμότητά της να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε παλαιστινιακό σώμα τεχνοκρατών, με βάση εθνική συναίνεση και με αραβική και ισλαμική στήριξη.

Δεν ξεκαθάρισε όμως αν αποδέχεται την πρόταση Τραμπ να αποκλειστεί από κάθε πολιτικό ρόλο στη Γάζα. Ανέφερε ωστόσο ότι πρέπει «να συμπεριληφθεί και να συμβάλει» σε κάθε εθνικό παλαιστινιακό διάλογο για το μέλλον της περιοχής.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι θα ξεσπάσει «κόλαση» στη Γάζα αν η Χαμάς δεν αποδεχθεί την πρότασή του μέχρι την Κυριακή στις 6 μ.μ. (ώρα ΗΠΑ).

Υπνθυμίζεται ότι η Χαμάς δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στο σχέδιο Τραμπ.