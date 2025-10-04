Nα σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στην Λωρίδα της Γάζας ζήτησε από το Ισραήλ με ανάρτηση του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εν αναμονή της πιο ολοκληρώμενης απάντησης του μέσω βίντεο που εμφανίστηκε νωρίτερα να ετοιμάζει έπειτα από την απάντηση της Χαμάς.

Ο Τραμπ στην ανάρτηση του ανέφερε πως: «Βασιζόμενος στην ανακοίνωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμοι για μια διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως να βομβαρδίζει την Γάζα για να βγάλουμε γρήγορα και με ασφάλεια τους ομήρους από εκεί. Αυτή την στιγμή είναι πολύ επικίνδυνο να γίνει αυτό. Βρισκόμαστε ήδη σε συνομιλίες για να καθοριστούν οι λεπτομέρειες. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, πρόκειται για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή».

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε να ετοιμάζεται να απαντήσει με βίντεο μέσα από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου στην αποδοχή της πρότασης του από τη Χαμάς, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ανάρτηση της στο Χ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λίβιτ.

Σημαντική λεπτομέρεια στην ανάρτηση είναι ότι η Λίβιτ χρησιμοποιεί την λέξη «acceptance» που σημαίνει «αποδοχή» του σχεδίου από την Χαμάς.

Behind the Scenes in the Oval Office: President Trump responds to Hamas’ acceptance of his Peace Plan. Stay tuned! pic.twitter.com/iw1fXIWyls — Karoline Leavitt (@PressSec) October 3, 2025

Παράλληλα έγινε γνωστό ότι η απάντηση της Χαμάς μεταφράστηκε στα Αγγλικά και την ανάρτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social πιθανότατα σαν «βάση» για τα όσα πρόκειται να ανακοινώσει.