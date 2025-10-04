Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς που επίσης κρατά Ισραηλινούς ομήρους, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι στηρίζει την απάντηση της οργάνωσης στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, εξέλιξη που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων που κρατούνται ακόμη από τις δύο οργανώσεις.

«Η αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ εκφράζει τη θέση των παλαιστινιακών αντιστασιακών οργανώσεων, και η Ισλαμική Τζιχάντ συμμετείχε στις διαβουλεύσεις που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η οργάνωση, η οποία στηρίζεται από το Ιράν και θεωρείται πιο σκληροπυρηνική από τη Χαμάς.

Η Χαμάς, που ελέγχει τη Γάζα, αποδέχθηκε την Παρασκευή ορισμένα βασικά σημεία του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο τερματισμός του πολέμου, η αποχώρηση του Ισραήλ και η απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων.

Η στάση αυτή, σε συνδυασμό με τη στήριξη της Ισλαμικής Τζιχάντ, αναπτέρωσε το ηθικό των κατοίκων της Γάζας, που έχουν δει επανειλημμένα τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός να καταρρέουν, την ώρα που οι ισραηλινές επιθέσεις κατέστρεφαν τη Λωρίδα, προκαλώντας τεράστια ανθρωπιστική κρίση και εκτοπίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους.

«Είναι χαρμόσυνα νέα, σώζει αυτούς που είναι ακόμα ζωντανοί, σώζει τον λαό, και δόξα τω Θεώ που συμφώνησαν. Φτάνει πια. Κουραστήκαμε, σας ορκίζομαι, κουραστήκαμε», είπε στο Reuters ο 32χρονος Παλαιστίνιος Σαούντ Καρνέιτα.

Άλλοι Παλαιστίνιοι εμφανίστηκαν πιο επιφυλακτικοί, εκφράζοντας φόβους ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα βρει τρόπο να μπλοκάρει το σχέδιο. «Το σημαντικό είναι να μη σαμποτάρει ο Νετανιάχου αυτό το σχέδιο. Τώρα που η Χαμάς συμφώνησε, ο Νετανιάχου θα διαφωνήσει, όπως πάντα», είπε ο Τζαμάλ Σιχάντα από την Ιερουσαλήμ.

Προειδοποιήσεις και βομβαρδισμοί

Το Σάββατο, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στα αραβικά προειδοποίησε τους κατοίκους της Γάζας ότι η πόλη παραμένει «επικίνδυνη εμπόλεμη ζώνη» και τους κάλεσε, με ανάρτησή του στο X, να μην πλησιάζουν βόρεια ή κοντά σε περιοχές στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η ιστοσελίδα Axios μετέδωσε ότι ο ισραηλινός στρατός προσανατολίζεται σε αμυντικές επιχειρήσεις στη Γάζα και εγκαταλείπει το σχέδιο για κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Παρά ταύτα, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, αν και με μικρότερη ένταση, μετά την έκκληση Τραμπ να σταματήσουν οι επιθέσεις. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν: τέσσερις σε σπίτι στην πόλη της Γάζας και δύο στη Χαν Γιουνίς, στον νότο.

Διεθνής στήριξη

Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε νωρίς το Σάββατο ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για την «άμεση εφαρμογή» της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, μετά την απάντηση της Χαμάς.

Ισραηλινά μέσα μετέδωσαν λίγο αργότερα ότι η πολιτική ηγεσία έδωσε εντολή στον στρατό να περιορίσει τις επιθετικές επιχειρήσεις.

Το σχέδιο Τραμπ και η αντίδραση της Χαμάς έτυχαν στήριξης σε πολλές χώρες, από την Αυστραλία και την Ινδία μέχρι τον Καναδά. Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού κάλεσε τις δυνάμεις να προετοιμαστούν για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου.

Μάλιστα, οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν στην Αίγυπτο και είναι πιθανόν να ξεκινήσουν ακόμα και αύριο.

«Αρκετά, φτάνει ο πόλεμος»

Για τους Παλαιστίνιους της Γάζας, εξουθενωμένους από δύο χρόνια πολέμου, το σχέδιο Τραμπ μοιάζει με τελευταία ελπίδα.

«Θέλουμε ο Τραμπ να συνεχίσει να πιέζει για τον τερματισμό του πολέμου. Αν χαθεί αυτή η ευκαιρία, η πόλη της Γάζας θα καταστραφεί και μπορεί να μη γλιτώσουμε», δήλωσε ο 40χρονος Ισμαήλ Ζάιντα, πατέρας τριών παιδιών.

Ο 59χρονος Αλί Άχμαντ, που ζει σε καταυλισμό, είπε: «Θεού θέλοντος, αυτός θα είναι ο τελευταίος πόλεμος. Να τελειώνουμε επιτέλους με τους πολέμους».

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, οι νεκροί ξεπερνούν τις 66.000, οι περισσότεροι άμαχοι. Η καταστροφή του θύλακα, οι περιορισμοί στην ανθρωπιστική βοήθεια και ο λιμός έχουν δημιουργήσει εφιαλτικές συνθήκες.

ΟΗΕ και ειδικοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταλήξει ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία. Η κυβέρνηση Νετανιάχου το αρνείται, λέγοντας ότι δρα σε αυτοάμυνα.

«Κάθε μέρα καθυστέρησης κοστίζει ζωές. Δεν είναι απλώς χαμένος χρόνος, είναι χαμένες ζωές», τόνισε ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Ταμέρ Αλ-Μπουράι.