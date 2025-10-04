Χθες, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι αποδέχεται σημαντικά μέρη του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για την Γάζα. Στο εσωτερικό της, όμως, η οργάνωση παραμένει βαθιά διχασμένη ως προς το πώς πρέπει να προχωρήσει.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, την Παρασκευή, η οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τις ΗΠΑ δήλωσε διατεθειμένη να απελευθερώσει ομήρους και να παραδώσει την εξουσία στη Γάζα, μια ιστορική τοποθέτηση που ενίσχυσε την αμερικανική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, η προσεκτική διατύπωση που χρησιμοποίησε άφησε αμφιβολίες στους αναλυτές για το αν μπορεί να επιτευχθεί μια οριστική ειρήνη.

Μεγάλο αγκάθι είναι ότι η Χαμάς δεν έχει καταλήξει σε κάποια απόφαση για τον αφοπλισμό και τις συνθήκες υπό τις οποίες θα απελευθερώσει τους ομήρους, δύο από τους πιο κρίσιμους όρους του σχεδίου Τραμπ.

Πολιτική πτέρυγα έναντι στρατιωτικής

Ο διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, και αρκετά άλλα ανώτερα πολιτικά στελέχη δηλώνουν πρόθυμα να αποδεχθούν την πρόταση παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις τους, σύμφωνα με Άραβες διαμεσολαβητές. Όμως, η επιρροή τους είναι περιορισμένη έναντι της ένοπλης πτέρυγας που παραμένει εντός Γάζας.

Ο Εζεντίν αλ-Χαντάντ, που ανέλαβε την ηγεσία της Χαμάς στη Γάζα μετά τον θάνατο των Γιαχία και Μοχάμεντ Σινουάρ από ισραηλινά πλήγματα, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός σε συμβιβασμό. Σύμφωνα με μεσολαβητές, δέχεται να παραδώσει ρουκέτες και άλλα βαριά όπλα στην Αίγυπτο και στον ΟΗΕ για φύλαξη, αλλά επιθυμεί να διατηρήσει ελαφρύ οπλισμό, όπως επιθετικά τυφέκια, τα οποία η Χαμάς θεωρεί αμυντικά.

Η στρατιωτική ηγεσία μέσα στη Γάζα, ωστόσο, φοβάται ότι δεν θα μπορέσει να συμμορφώσει τους νεοστρατολογημένους μαχητές, ειδικά όσους έχασαν σπίτια ή συγγενείς στον πόλεμο και δεν είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν τα όπλα.

Ασαφή σημεία στο σχέδιο και αντιδράσεις

Το πιο αμφιλεγόμενο σημείο είναι η απαίτηση η Χαμάς να αφοπλιστεί και να απελευθερώσει τους 48 ομήρους – ζωντανούς και νεκρούς – μέσα σε 72 ώρες από την αποδοχή της συμφωνίας. Πολλοί στο εσωτερικό της οργάνωσης χαρακτηρίζουν την πρόταση «μια 72ωρη εκεχειρία» και όχι μια πραγματική ειρήνη, δείχνοντας την έλλειψη εμπιστοσύνης προς το Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως η Χαμάς είναι «έτοιμη για μια διαρκή ειρήνη» και κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τους βομβαρδισμούς ώστε να δημιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων. Στο Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε μια μετρημένη απάντηση, λέγοντας ότι η χώρα θα ξεκινήσει προετοιμασίες για την απελευθέρωση των ομήρων και θα συνεργαστεί με τον Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά με βάση τους δικούς της όρους.

Ορισμένοι παρατηρητές θεωρούν ότι η στάση της Χαμάς έχει στόχο να κερδίσει χρόνο, ώστε να γεφυρώσει τις χρόνιες διαφορές ανάμεσα στην πολιτική και στη στρατιωτική της πτέρυγα.

Οι επόμενες κινήσεις

Στο πεδίο των μαχών, η Χαμάς έχει αποδυναμωθεί σοβαρά αλλά συνεχίζει να πολεμά. Έχει χάσει μεγάλο μέρος της ανώτερης ηγεσίας της και χιλιάδες έμπειρους μαχητές. Οι νέες στρατολογίες είναι νεαροί χωρίς εκπαίδευση, ενώ οι ισραηλινές επιχειρήσεις δυσκολεύουν την επικοινωνία και τον συντονισμό. Για να αντεπεξέλθει, η οργάνωση έχει μεταβιβάσει την ηγεσία σε μικρότερες μονάδες που συχνά δρουν αυτόνομα.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι λένε ότι η Χαμάς δεν έχει εγκαταλείψει τη μάχη, παρότι το δίκτυο διοίκησης και ελέγχου έχει καταρρεύσει. Οι μαχητές συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τακτικές ανταρτοπολέμου με εκρηκτικά, ελεύθερους σκοπευτές και αντιαρματικά όπλα.

Η ισραηλινή προέλαση έχει φτάσει στην καρδιά της Πόλης της Γάζας, όμως χιλιάδες μαχητές παραμένουν εκεί, νέοι και άπειροι αλλά αποφασισμένοι. Οι διαπραγματεύσεις, σημειώνουν μεσολαβητές, αποκτούν ρεαλιστικό χαρακτήρα γιατί για πρώτη φορά η Χαμάς αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο της πλήρους εξόντωσής της.

Παράλληλα, Άραβες διαμεσολαβητές προειδοποιούν ότι η αποδοχή του σχεδίου Τραμπ μπορεί να οδηγήσει σε διαρροές μαχητών προς άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, όπως η Ισλαμική Τζιχάντ. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία έχουν προειδοποιήσει τη Χαμάς ότι πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία να σταματήσει τον πόλεμο, αλλιώς θα πάψει να έχει τη στήριξή τους.