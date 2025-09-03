Vivian Wilson: Μπορεί να είναι η κόρη του Elon Musk, όμως δεν είναι πλούσια

Η ίδια τόνισε ότι δεν θέλει να γίνει υπερπλούσια σύμφωνα με τα πρότυπα του πατέρα της, αλλά εκτιμά το γεγονός ότι έχει αρκετά χρήματα για στέγη, φαγητό και κάποια προσωπικά έξοδα, κάτι που θεωρεί ότι την καθιστά «πολύ πιο τυχερή από τους περισσότερους ανθρώπους της ηλικίας μου στο Λος Άντζελες».

Η Wilson είναι η μεγαλύτερη από τα 14 παιδιά του Musk, αν και πιθανώς έχει και άλλα αδέλφια από την πλευρά του πατέρα της, τα οποία δε γνωρίζουμε καν.

Πριν λίγους μήνες η Wilson είχε ερωτηθεί για την πολιτική στάση του πατέρα της. Εκείνη δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον Elon Musk «αξιολύπητο παιδάκι» και «μωρό», ενώ δήλωσε χωρίς ενδοιασμούς ότι δεν την ενδιαφέρει καθόλου η δύναμη ή ο πλούτος του. «Γιατί να τον φοβάμαι; Επειδή έχει τόση εξουσία; Όχι, όχι, καθόλου. Δεν με νοιάζει καθόλου. Γιατί να φοβάμαι αυτόν τον άνθρωπο; Επειδή είναι πλούσιος; Πωπω, τρόμαξα τώρα! Όχι, καθόλου!», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Δεν με νοιάζει καθόλου πόσα χρήματα έχει κάποιος. Δεν με νοιάζει. Σοβαρά, δεν με νοιάζει. Του ανήκει το Twitter. Εντάξει, συγχαρητήρια».

Στη συνέντευξη αναφέρθηκε επίσης στη διάγνωση της με ΔΕΠΥ (ADHD) και στις δυσκολίες της να κάνει φίλους στο «ιδιωτικό σχολείο που ήταν γεμάτο παιδιά από γνωστές οικογένειες», όπου φοιτούσε μαζί με την Apple, κόρη των Gwyneth Paltrow και Chris Martin. Όπως είπε: «Ήταν ακριβώς όπως θα περίμενε κανείς να είναι ένα ιδιωτικό σχολείο γεμάτο παιδιά από γνωστές οικογένειες. Τα παιδιά ήταν εκτός ελέγχου και εγώ δεν ήμουν δημοφιλής».

Η Vivian αποκάλυψε ότι ήρθε σε ρήξη με τον Musk όταν εκείνος συμπορεύτηκε με τον Trump και το κίνημα MAGA. Στα 16 της είχε κάνει coming out στη θεία της μέσα από ένα μήνυμα αλλά της είχε ζητήσει να μην το μάθει ο πατέρας της: «Γεια, είμαι τρανσέξουαλ και το όνομά μου τώρα είναι Jenna. Μην το πεις στον μπαμπά», είχε γράψει.

Το 2024, ο Musk έκανε τις πιο έντονες δηλώσεις του κατά των τρανς δικαιωμάτων, χαρακτηρίζοντας όσα συνέβησαν «κακό» και λέγοντας ότι «παραπλανήθηκε για να υπογράψει έγγραφα για ένα από τα μεγαλύτερα παιδιά του». Παρά τις προσπάθειες να αποκαταστήσει τη σχέση τους, δήλωσε ότι η Vivian δεν θέλει να περνά χρόνο μαζί του. «Δεν ζούμε μαζί και δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο», είχε δηλώσει η Vivian μόλις τον Ιούνιο του 2022, όταν ολοκλήρωσε τη νομική φυλομετάβαση στο δικαστήριο της Καλιφόρνια.