Vivian Wilson: Μπορεί να είναι η κόρη του Elon Musk, όμως δεν είναι πλούσια

Στα 18 της έκανε coming out ως τρανς γυναίκα κι από τότε ο Elon Musk δε τη στηρίζει οικονομικά, ενώ στο Twitter υποστηρίζει ότι το παιδί του «πέθανε». Η Vivian Wilson κάνει τα πρώτα της βήματα στο μόντελινγκ, μοιράζεται το ενοίκιο με τρεις συγκατοίκους και σκέφτεται να εγγραφεί σε δημόσιο πανεπιστήμιο.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Η Vivian Wilson, η αποξενωμένη κόρη του Elon Musk, αποκάλυψε ότι δεν είναι πλούσια και ζει με συγκάτοικους, μετά τη ρήξη της σχέσης της με τον πατέρα της, που είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Η Wilson ήρθε σε ρήξη με τον Musk όταν έκανε coming out ως τρανς γυναίκα και ξεκίνησε τη φυλομετάβασή της, το 2022. Στα 18 της, άλλαξε το όνομά της και ο Musk σταμάτησε να τη στηρίζει οικονομικά. Κατά τη διάρκεια πολιτικών εμφανίσεων υπέρ του Trump και άλλων Ρεπουμπλικάνων του κινήματος MAGA, ο Musk δήλωσε ότι η Wilson «είχε σκοτωθεί από τον ιό του woke μυαλού», προκαλώντας έντονη αντίδραση από την ίδια στα social media, υπενθυμίζοντάς του ότι είναι ζωντανή.

Σε συνέντευξή της στο The Cut, η Wilson μίλησε για τη ζωή της στο Λος Άντζελες χωρίς την οικονομική στήριξη του πατέρα της. Η 21χρονη, που έχει κάνει ήδη τα πρώτα της βήματα στο μόντελινγκ, είπε: «Οι άνθρωποι υποθέτουν ότι έχω πολλά χρήματα. Δεν έχω εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στη διάθεσή μου». Πρόσθεσε ότι η μητέρα της είναι μεν πλούσια, αλλά ο Musk διαθέτει «ανεξιχνίαστα επίπεδα πλούτου».

Η Wilson ζει με τρεις συγκάτοικους, καθώς είναι πιο οικονομικό και σκέφτεται αν είναι εφικτό να εγγραφεί σε δημόσιο πανεπιστήμιο το φθινόπωρο. Όπως τόνισε: «Το κολέγιο είναι ακριβό. Δεν έχω τέτοια κληρονομιά».

Η ίδια τόνισε ότι δεν θέλει να γίνει υπερπλούσια σύμφωνα με τα πρότυπα του πατέρα της, αλλά εκτιμά το γεγονός ότι έχει αρκετά χρήματα για στέγη, φαγητό και κάποια προσωπικά έξοδα, κάτι που θεωρεί ότι την καθιστά «πολύ πιο τυχερή από τους περισσότερους ανθρώπους της ηλικίας μου στο Λος Άντζελες».

Η Wilson είναι η μεγαλύτερη από τα 14 παιδιά του Musk, αν και πιθανώς έχει και άλλα αδέλφια από την πλευρά του πατέρα της, τα οποία δε γνωρίζουμε καν.

Πριν λίγους μήνες η Wilson είχε ερωτηθεί για την πολιτική στάση του πατέρα της. Εκείνη δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον Elon Musk «αξιολύπητο παιδάκι» και «μωρό», ενώ δήλωσε χωρίς ενδοιασμούς ότι δεν την ενδιαφέρει καθόλου η δύναμη ή ο πλούτος του. «Γιατί να τον φοβάμαι; Επειδή έχει τόση εξουσία; Όχι, όχι, καθόλου. Δεν με νοιάζει καθόλου. Γιατί να φοβάμαι αυτόν τον άνθρωπο; Επειδή είναι πλούσιος; Πωπω, τρόμαξα τώρα! Όχι, καθόλου!», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Δεν με νοιάζει καθόλου πόσα χρήματα έχει κάποιος. Δεν με νοιάζει. Σοβαρά, δεν με νοιάζει. Του ανήκει το Twitter. Εντάξει, συγχαρητήρια».

Στη συνέντευξη αναφέρθηκε επίσης στη διάγνωση της με ΔΕΠΥ (ADHD) και στις δυσκολίες της να κάνει φίλους στο «ιδιωτικό σχολείο που ήταν γεμάτο παιδιά από γνωστές οικογένειες», όπου φοιτούσε μαζί με την Apple, κόρη των Gwyneth Paltrow και Chris Martin. Όπως είπε: «Ήταν ακριβώς όπως θα περίμενε κανείς να είναι ένα ιδιωτικό σχολείο γεμάτο παιδιά από γνωστές οικογένειες. Τα παιδιά ήταν εκτός ελέγχου και εγώ δεν ήμουν δημοφιλής».

Η Vivian αποκάλυψε ότι ήρθε σε ρήξη με τον Musk όταν εκείνος συμπορεύτηκε με τον Trump και το κίνημα MAGA. Στα 16 της είχε κάνει coming out στη θεία της μέσα από ένα μήνυμα αλλά της είχε ζητήσει να μην το μάθει ο πατέρας της: «Γεια, είμαι τρανσέξουαλ και το όνομά μου τώρα είναι Jenna. Μην το πεις στον μπαμπά», είχε γράψει.

Το 2024, ο Musk έκανε τις πιο έντονες δηλώσεις του κατά των τρανς δικαιωμάτων, χαρακτηρίζοντας όσα συνέβησαν «κακό» και λέγοντας ότι «παραπλανήθηκε για να υπογράψει έγγραφα για ένα από τα μεγαλύτερα παιδιά του». Παρά τις προσπάθειες να αποκαταστήσει τη σχέση τους, δήλωσε ότι η Vivian δεν θέλει να περνά χρόνο μαζί του. «Δεν ζούμε μαζί και δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο», είχε δηλώσει η Vivian μόλις τον Ιούνιο του 2022, όταν ολοκλήρωσε τη νομική φυλομετάβαση στο δικαστήριο της Καλιφόρνια.

