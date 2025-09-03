Vivian Wilson: Μπορεί να είναι η κόρη του Elon Musk, όμως δεν είναι πλούσια

Η Vivian Wilson, η αποξενωμένη κόρη του Elon Musk, αποκάλυψε ότι δεν είναι πλούσια και ζει με συγκάτοικους, μετά τη ρήξη της σχέσης της με τον πατέρα της, που είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.
Η Wilson ήρθε σε ρήξη με τον Musk όταν έκανε coming out ως τρανς γυναίκα και ξεκίνησε τη φυλομετάβασή της, το 2022. Στα 18 της, άλλαξε το όνομά της και ο Musk σταμάτησε να τη στηρίζει οικονομικά. Κατά τη διάρκεια πολιτικών εμφανίσεων υπέρ του Trump και άλλων Ρεπουμπλικάνων του κινήματος MAGA, ο Musk δήλωσε ότι η Wilson «είχε σκοτωθεί από τον ιό του woke μυαλού», προκαλώντας έντονη αντίδραση από την ίδια στα social media, υπενθυμίζοντάς του ότι είναι ζωντανή.
Σε συνέντευξή της στο The Cut, η Wilson μίλησε για τη ζωή της στο Λος Άντζελες χωρίς την οικονομική στήριξη του πατέρα της. Η 21χρονη, που έχει κάνει ήδη τα πρώτα της βήματα στο μόντελινγκ, είπε: «Οι άνθρωποι υποθέτουν ότι έχω πολλά χρήματα. Δεν έχω εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στη διάθεσή μου». Πρόσθεσε ότι η μητέρα της είναι μεν πλούσια, αλλά ο Musk διαθέτει «ανεξιχνίαστα επίπεδα πλούτου».
Η Wilson ζει με τρεις συγκάτοικους, καθώς είναι πιο οικονομικό και σκέφτεται αν είναι εφικτό να εγγραφεί σε δημόσιο πανεπιστήμιο το φθινόπωρο. Όπως τόνισε: «Το κολέγιο είναι ακριβό. Δεν έχω τέτοια κληρονομιά».