Η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Έλον Μασκ δεδομένα δεν είναι στο καλύτερο σημείο της. Μετά το πολιτικό «διαζύγιό» τους οι δύο αντάλλαξαν βαρύτατους χαρακτηρισμούς πριν ο δισεκατομμυριούχος πρώην χρηματοδότης του αμερικανού προέδρου ανασκευάσει τις δηλώσεις του.

Με αφορμή την επιμνημόσυνη δέηση για τον Τσάρλι Κερκ οι δύο άνδρες συναντήθηκαν ξανά. Όπως φάνηκε και στα πλάνα ο Έλον Μασκ κάθισε δίπλα στον αμερικανό πρόεδρο. Οι δυο τους είχαν έναν ένθερμο χαιρετισμό. Τουλάχιστον, αυτό φάνηκε από τις κάμερες.

Αυτή ήταν και η πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών, τουλάχιστον μπροστά στους τηλεοπτικούς φακούς, μετά από την κόντρα που είχαν.