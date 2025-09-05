Η Tesla παρουσίασε ένα πρωτοφανές στα εταιρικά χρονικά πακέτο αποδοχών για τον διευθύνοντα σύμβουλο της, Ίλον Μασκ, το οποίο θα μπορούσε να τον καταστήσει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο παγκοσμίως.

Στόχος η αποτίμηση 8,5 τρισ. δολαρίων

Σύμφωνα με τα σχέδια που γνωστοποιήθηκαν στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο 54χρονος δισεκατομμυριούχος θα πρέπει να εκτοξεύσει την κεφαλαιοποίηση της Tesla, από το σημερινό επίπεδο του 1 τρισ. δολαρίων στα 8,5 τρισ. μέσα σε 10 χρόνια. Εφόσον το πετύχει, θα αποκτήσει νέες μετοχές, που θα αυξήσουν τη συμμετοχή του στην εταιρεία, από περίπου 16% σε πάνω από 25%, αυξάνοντας την περιουσία του σε περισσότερα από 2 τρισ. δολάρια.

Η τρέχουσα περιουσία του Μασκ

Σήμερα, σύμφωνα με το Forbes, η προσωπική του περιουσία εκτιμάται στα 430,9 δισ. δολάρια, με τον συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον, να ακολουθεί σε απόσταση, στη δεύτερη θέση, με 272,3 δισ.

Οι προβληματισμοί για την Tesla

Το νέο σχέδιο αποζημίωσης κατατίθεται σε μια περίοδο που η Tesla δέχεται πιέσεις, με τις ευρωπαϊκές πωλήσεις να έχουν μειωθεί κατά 40% νωρίτερα φέτος, εξέλιξη που αρκετοί αναλυτές συνέδεσαν με τις πολιτικές τοποθετήσεις του Μασκ και τη στενή – αν και βραχύβια – σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο ίδιος μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα σε Tesla, SpaceX, Neuralink, xAI, Boring Company, αλλά και την πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

«Εξωφρενικό» σχέδιο

«Κάποια στιγμή, το διοικητικό συμβούλιο διερωτάται αν ο Μασκ είναι βάρος για την Tesla, λόγω των απόψεων και των περισπασμών του και την επόμενη του προσφέρει ένα πακέτο που αψηφά κάθε λογική», σχολίασε ο Νταν Κόουτσγουορθ, αναλυτής της AJ Bell στο Λονδίνο, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο «εξωφρενικό».

Η υπεράσπιση της εταιρείας

Ωστόσο, η Tesla υπερασπίστηκε τον επικεφαλής της, χαρακτηρίζοντάς τον «οραματιστή ηγέτη» και υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο βασίζεται αυστηρά σε επιδόσεις. Στόχοι όπως η λειτουργία 1 εκατομμυρίου ρομπο-ταξί και η παραγωγή 1 εκατομμυρίου ανθρωποειδών ρομπότ (AI bots) περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο Μασκ δεν θα λάβει καμία αμοιβή.

Το προηγούμενο του 2018

Αξίζει να σημειωθεί πως το νέο πακέτο είναι 28 φορές πιο απαιτητικό σε όρους κερδοφορίας από εκείνο του 2018, το οποίο προέβλεπε μπόνους 55,8 δισ. δολαρίων αλλά «πάγωσε» μετά από δικαστική απόφαση.

Η σύγκριση με τη Nvidia

Η αποτίμηση-στόχος των 8,5 τρισ. δολαρίων υπερβαίνει κατά πολύ την τρέχουσα αξία της Nvidia, της ακριβότερης σήμερα εισηγμένης εταιρείας στον κόσμο.

Το αν το πακέτο θα εγκριθεί τελικά, θα εξαρτηθεί από τη βούληση των μετόχων της Tesla.