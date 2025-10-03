H σουηδική φίρμα ανακοίνωσε μια σειρά σημαντικών αναβαθμίσεων για το μεγαλύτερο SUV της, εστιάζοντας στην βελτίωση των χρόνων φόρτισης αλλά και στην ψηφιακή του υπόσταση.

Σε ό,τι αφορά το σκέλος της φόρτισης το Polestar 3 επωφελείται πλέον από αρχιτεκτονική 800 Volt, εξασφαλίζοντας στους μελλοντικούς ιδιοκτήτες του τη δυνατότητα να φορτίζουν, με την συνδρομή ταχυφορτιστή DC, με ισχύ έως 350 kW κάτι που σημαίνει ότι το SUV μπορεί να αναπληρώσει το 80% της ενέργειας των μπαταριών του σε μόλις 22 λεπτά, χρόνος βελτιωμένος κατά 25% σε σχέση με την προηγούμενη εκδοχή του.

Εκτός από τη μείωση των χρόνων φόρτισης, η νέα αρχιτεκτονική έχει επιφέρει βελτιώσεις και σε όρους αποδοτικότητας η οποία αυξάνεται κατά 6% συνδυαστικά και με τις νέες μπαταρίες ιόντων λιθίου των 92 και 106 kWh που εφοδιάζουν τις εκδόσεις του. Για την ακρίβεια η αυτονομία διαμορφώνεται σε 604 χλμ. για την μονοκινητήρια έκδοση Rear Motor που εφοδιάζεται με την μικρότερη μπαταρία, σε 635 χλμ. Για την Dual Motor και σε 593 χλμ. για την κορυφαία Performance, αμφότερες με την μπαταρία των 106 kWh της CATL.

Στις βελτιώσεις συγκαταλέγεται και μια νέα προσέγγιση στο ηλεκτρικό σύνολο της κορυφαίας έκδοσης Performance η οποία επωφελείται από ένα νέο μοτέρ σύγχρονου μαγνήτη πίσω με απόδοση 333 ίππων και 480 Nm ροπής.

Αυτό συνδυάζεται με ένα επίσης αναβαθμισμένο ηλεκτρικό μοτέρ μπροστά το οποίο απεμπλέκεται από τη διαδικασία όταν δεν απαιτείται η συνδρομή του, προς όφελος της αποδοτικότητας. Ως αποτέλεσμα των αναβαθμίσεων η έκδοση Performance αποδίδει πλέον ισχύ 680 ίππων και 870 Nm ροπής, επιταχύνοντας από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 3,9 δευτερόλεπτα. Παράλληλα οι νέες αντιστρεπτικές δοκοί και το νέο set-up στο λογισμικό του συστήματος διεύθυνσης καθώς και η διαφορετική κατανομή της ροπής με την προτεραιότητα στον πίσω άξονα, στις δικινητήριες εκδόσεις να υπόσχονται μια πιο δυναμική οδηγική εμπειρία σε όλο το φάσμα των εκδόσεών του.

Πλην των παραπάνω, το Polestar 3 αποκτά ένα νέο, πολύ ισχυρότερο επεξεργαστή ο οποίος αυξάνει την υπολογιστική ισχύ από 30 σε 254 τρισεκατομμύρια υπολογισμούς το δευτερόλεπτο, στοιχείο που υπόσχεται βελτιώσεις σε όλα τα συστήματα από την απόκριση των συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης έως την απόδοση της μπαταρίας. Να σημειωθεί επίσης ότι η Polestar έχει προγραμματίσει από το 2026 το νέος επεξεργαστής να τοποθετηθεί σε όλα τα 3.

Οι αναβαθμίσεις ολοκληρώνονται με την απλοποίηση στην διάρθρωση των εκδόσεων οι οποίες συνοψίζονται σε Rear Motor, Dual Motor και Performance ενώ οι δυνητικοί ιδιοκτήτες του θα έχουν στη διάθεσή τους από νέα πακέτα εξοπλισμού με περισσότερα στοιχεία.