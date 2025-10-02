Η Θεοδώρα Ν. Τσώλη, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ» και το «ΒΗΜΑ Science», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς φτάσαμε στην αντιστροφή της περίφημης «καμπύλης της ευτυχίας» και γιατί ένας 50άρης είναι τελικά πιο ευτυχισμένος από έναν 20άρη.

Τα δεδομένα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Στο ζενίθ της νιότης, στο ναδίρ της ευτυχίας: Η κρίση νεαρής ηλικίας είναι πλέον γεγονός» θα ακούσετε:

0:39 Η ταυτότητα και οι συμμετέχοντες της μελέτης.

1:25 Τι γνώμη έχει η νέα γενιά για τη ζωή και πώς αυτό επηρεάζει την ψυχολογία της.

2:29 Τι είναι η λεγόμενη «καμπύλη της ευτυχίας» και γιατί καταρρίπτεται.

3:35 Για ποιους λόγους οι νέοι νιώθουν ως επί το πλείστον αρνητικά συναισθήματα.

7:14 Πόσο επηρεάζει η πρόσφατη πανδημία της COVID-19 την ψυχολογία των νέων.

7:57 Τα επιστημονικά στοιχεία για την Ελλάδα και η ιδιαιτερότητα σε αυτά.

10:21 Ποιες λύσεις προτείνουν οι ερευνητές για να γυρίσει το χαμόγελο στα χείλη της Gen Z.