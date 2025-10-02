Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Τελευταίες Ειδήσεις

Τελευταίες Ειδήσεις

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Podcasts
Το Βήμα Σήμερα: Γιατί ένας 50άρης είναι τελικά πιο ευτυχισμένος από έναν 20άρη
Podcasts

Το Βήμα Σήμερα: Γιατί ένας 50άρης είναι τελικά πιο ευτυχισμένος από έναν 20άρη

Στο ζενίθ της νιότης, στο ναδίρ της ευτυχίας, η κρίση νεαρής ηλικίας είναι πλέον γεγονός - Ποιες λύσεις προτείνουν οι ερευνητές για να γυρίσει το χαμόγελο στα χείλη της Gen Z

Podcasts
Newsroom

Σχετικό άρθρο

Μαρόκο: Η Gen Z ξεσπά σε οργισμένες διαδηλώσεις και ζητά καλύτερη παιδεία και υγεία

Μαρόκο: Η Gen Z ξεσπά σε οργισμένες διαδηλώσεις και ζητά καλύτερη παιδεία και υγεία

Κόσμος
Το Βήμα Σήμερα: Γιατί ένας 50άρης είναι τελικά πιο ευτυχισμένος από έναν 20άρη
Podcasts
Newsroom

Στο ζενίθ της νιότης, στο ναδίρ της ευτυχίας, η κρίση νεαρής ηλικίας είναι πλέον γεγονός - Ποιες λύσεις προτείνουν οι ερευνητές για να γυρίσει το χαμόγελο στα χείλη της Gen Z

Η Θεοδώρα Ν. Τσώλη, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ» και το «ΒΗΜΑ Science», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς φτάσαμε στην αντιστροφή της περίφημης «καμπύλης της ευτυχίας» και γιατί ένας 50άρης είναι τελικά πιο ευτυχισμένος από έναν 20άρη.

Τα δεδομένα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Στο ζενίθ της νιότης, στο ναδίρ της ευτυχίας: Η κρίση νεαρής ηλικίας είναι πλέον γεγονός» θα ακούσετε:

  • 0:39 Η ταυτότητα και οι συμμετέχοντες της μελέτης.
  • 1:25 Τι γνώμη έχει η νέα γενιά για τη ζωή και πώς αυτό επηρεάζει την ψυχολογία της.
  • 2:29 Τι είναι η λεγόμενη «καμπύλη της ευτυχίας» και γιατί καταρρίπτεται.
  • 3:35 Για ποιους λόγους οι νέοι νιώθουν ως επί το πλείστον αρνητικά συναισθήματα.
  • 7:14 Πόσο επηρεάζει η πρόσφατη πανδημία της COVID-19 την ψυχολογία των νέων.
  • 7:57 Τα επιστημονικά στοιχεία για την Ελλάδα και η ιδιαιτερότητα σε αυτά.
  • 10:21 Ποιες λύσεις προτείνουν οι ερευνητές για να γυρίσει το χαμόγελο στα χείλη της Gen Z.

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια

Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Μαρόκο: Η Gen Z ξεσπά σε οργισμένες διαδηλώσεις και ζητά καλύτερη παιδεία και υγεία

Μαρόκο: Η Gen Z ξεσπά σε οργισμένες διαδηλώσεις και ζητά καλύτερη παιδεία και υγεία

Περού: Διαδηλώσεις της Gen Z – Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας

Περού: Διαδηλώσεις της Gen Z – Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας

Τελευταίες Ειδήσεις

Σημαντικές Ειδήσεις

Ισραηλινό μπλόκο στο Global Sumud Flotilla: Συνεχίζουν για Γάζα 30 σκάφη, υπό κράτηση ακτιβιστές

Ισραηλινό μπλόκο στο Global Sumud Flotilla: Συνεχίζουν για Γάζα 30 σκάφη, υπό κράτηση ακτιβιστές

Κόσμος
1 ώρα πριν

Kαιρός: Επεκτείνεται η κακοκαιρία - 112 και κλειστά σχολεία

Kαιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία, 112 και κλειστά σχολεία

ΠαΣοΚ: «Ποιος είναι ο Μάκης;» -Ύποπτη η σιωπή Μπουκώρου

ΠαΣοΚ: «Ποιος είναι ο Μάκης;» -Ύποπτη η σιωπή Μπουκώρου

Τι βρίσκεται πίσω από το ξέσπασμα της νεολαίας στο Μαρόκο

Μαρόκο: Τι βρίσκεται πίσω από το ξέσπασμα της νεολαίας στο Μαρόκο

Ειδήσεις

Έντυπη Έκδοση

Συνδρομές

International Edition

Γνώμες

Μόνο στο Βήμα

ΒΗΜΑgazino

Grace

Podcasts

Videos

Newsletters

Special Editions

© 2025 TO BHMA • All rights reserved.

Απόρρητο