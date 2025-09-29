Τουλάχιστον 19 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης της προέδρου του Περού Ντίνα Μπολουάρτε και του Κογκρέσου, σύμφωνα με τις αρχές και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ομάδες νέων πέταξαν πέτρες, μολότοφ και πυροτεχνήματα κατά των δυνάμεων της τάξης, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο Εθνικός Συντονιστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CNDDHH), ανέφερε την Κυριακή ότι 18 άτομα τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις, μεταξύ των οποίων και ένας δημοσιογράφος.

«Ένας αστυνομικός υπέστη εγκαύματα πρώτου βαθμού από ένα μολότοφ κατά τη διάρκεια της πορείας που οργανώθηκε από διάφορες ομάδες», ανέφερε η Εθνική Αστυνομία το Σάββατο, δημοσιεύοντας εικόνες από τις συγκρούσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο CNDDHH κατηγορεί την αστυνομία για βία

«Καλούμε την αστυνομία να σεβαστεί το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Δεν υπήρχε καμία δικαιολογία για τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων δακρυγόνων, πόσο μάλλον για την επίθεση εναντίον ανθρώπων», δήλωσε ο Mar Perez, δικηγόρος του CNDDHH.

Μια νέα πορεία εκατοντάδων εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών και της νεανικής συλλογικότητας Generation Z, που διαμαρτύρονταν για διαφθορά και εκβιασμό, διαλύθηκε από δεκάδες αστυνομικούς που χρησιμοποίησαν δακρυγόνα την Κυριακή το βράδυ.

Πώς ξεκίνησαν οι εντάσεις

«Διαδηλώνουμε ενάντια στη διαφθορά, για τη ζωή και ενάντια στο έγκλημα που μας σκοτώνει κάθε μέρα», δήλωσε η Adriana Flores, μια 28χρονη μηχανικός, στο πρακτορείο ειδήσεων AFP την Κυριακή.

Οι κοινωνικές αναταραχές έχουν αυξηθεί από τότε που η κυβέρνηση Μπολουάρτε ψήφισε νόμο στις 5 Σεπτεμβρίου που υποχρεώνει τους νέους να συνεισφέρουν σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, παρά την εργασιακή ανασφάλεια και το ανεπίσημο ποσοστό ανεργίας που ξεπερνά το 70%.

Τα ποσοστά δημοτικότητας της Μπολουάρτε έχουν πέσει κατακόρυφα στο τελικό στάδιο της θητείας της, η οποία λήγει στις 28 Ιουλίου 2026.

Το Κογκρέσο, με συντηρητική πλειοψηφία, αντιμετωπίζει μια παρόμοια κατάσταση λόγω των αντιλήψεων για διαφθορά, σύμφωνα με διάφορες δημοσκοπήσεις.

Οι διαμαρτυρίες έχουν επίσης κλιμακωθεί στο Περού τους τελευταίους έξι μήνες, μετά από μια σειρά εκβιασμών και δολοφονιών από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες.