Εκτεταμμένα και βίαια επεισόδια ξέσπασαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν για μία ακόμη φορά σε πόλεις σε ολόκληρο το Μαρόκο, την τέταρτη νύχτα των κινητοποιήσεων της Gen Z. Όπως ανέφεραν οι Αρχές της χώρας, 263 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 23 πολίτες τραυματίες, καθώς οι διαδηλωτές πυρπόλησαν αυτοκίνητα και λεηλάτησαν καταστήματα.

Η Gen Z οργανώθηκε και στο Μαρόκο μέσω των social media

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν το Σάββατο και παρατάθηκαν τα επόμενα 24ωρα. Οι κινητοποιήσεις, με αιτήματα καλύτερη εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη, οργανώθηκαν μέσω διαδικτυακού καλέσματος από μια ομάδα νέων που αυτοαποκαλείται Gen Z 212 και χρησιμοποιεί πλατφόρμες, όπως το TikTok και το Instagram και την εφαρμογή παιχνιδιών Discord.

Χθες, την τέταρτη κατά σειρά νύχτα των κινητοποιήσεων, νεαροί άνδρες κράδαιναν μαχαίρια και πέταξαν βόμβες μολότοφ και πέτρες, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών σε μια ανακοίνωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, 409 άνθρωποι έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Κυβερνητικά κτίρια, τράπεζες και καταστήματα λεηλατήθηκαν ή υπέστησαν βανδαλισμούς στις πόλεις Αΐτ Αμίρα, Ινεζγκάν, Αγκαντίρ και Τιζνίτ, στην περιφέρεια Σους, όπως και στην ανατολική πόλη Ούτζντα, είπε ο κυβερνητικός αξιωματούχος.

Οι διοργανωτές καλούσαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις

Σε αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις διαμαρτυρίες, η ομάδα GenZ 212 είπε πως απορρίπτει τη βία και δεσμεύεται σε ειρηνικές κινητοποιήσεις. Επισήμανε, επιπλέον, ότι δεν έχει καμία διαφωνία με τις δυνάμεις ασφαλείας, μονάχα με την κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται επίσης πως 141 οχήματα που ανήκαν στις δυνάμεις ασφαλείας και 20 ιδιωτικά οχήματα πυρπολήθηκαν.

Ειρηνικές διαδηλώσεις με επίκεντρο τις οικονομικές και τις κοινωνικές συνθήκες πραγματοποιούνται συχνά στο Μαρόκο, ωστόσο οι κινητοποιήσεις αυτής της εβδομάδας είναι οι βιαιότερες από το 2016 και 2017, όταν διαδηλωτές είχαν συγκρουστεί με δυνάμεις ασφαλείας στην περιφέρεια Ριφ, στο βόρειο τμήμα της χώρας.