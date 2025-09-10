Αν κανείς δημιουργούσε μια λίστα με τα «highlights» της έκθεσης του Μονάχου, δεν θα μπορούσε να παραλείψει επ΄ουδενί την παρουσία της Porsche 911 Turbo S η οποία εκτός από όσα μπορεί να συμπεράνει κανείς από τα διακριτικά της, αποτελεί διαχρονικά την ισχυρότερη έκφραση του γερμανικού sportscar.

Η σημαντικότερη παράμετρος της έκδοσης είναι η ενσωμάτωση υβριδικής τεχνολογίας για πρώτη φορά στην ιστορία της καθώς η Turbo S υιοθετεί μια παραλλαγή του συνόλου T-Hybrid το οποίο εφοδιάζει ήδη την GTS η οποία όταν εμφανίστηκε αποτέλεσε την ιστορικά πρώτη υβριδική 911. Στην περίπτωση της Turbo S έχει ενσωματωθεί ένας ακόμα, δεύτερος ηλεκτρικός υπερσυμπιεστής (eTurbo) αντί του ενός στην GTS, ενώ το σύνολο συμπληρώνει ένα ηλεκτρικό μοτέρ ανάμεσα στον κινητήρα των 3,6 λίτρων και το κιβώτιο PDK οκτώ σχέσεων και μια μπαταρία 1,9 kWh με κύκλωμα 400 Volt.

Ως αποτέλεσμα η συνδυαστική ισχύς του συνόλου διαμορφώνεται σε 711 ίππους και 800 Nm ροπής, μεγέθη που με τη σειρά τους επιτρέπουν στην Turbo S να επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα και από 0-200 χλμ./ώρα σε 8,4 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη ταχύτητά της διαμορφώνεται σε 322 χλμ./ώρα,

Αν και μάλλον είναι περιττό, προς επίρρωση των επιδόσεών της, η 911 Turbo S έχει ήδη υποβληθεί στη διαδικασία του Nurburgring όπου χρειάστηκε χρόνο 7 λεπτών και 3,92 δευτερολέπτων για ένα γύρο, ούσα κατά 14 δευτερόλεπτα ταχύτερη από την προκάτοχό της.

Παρά τον εξηλεκτρισμό της, αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα Turbo S είναι κατά μόλις 85 κιλά βαρύτερη από την προκάτοχό της. Εκτός από την άφθονη ισχύ διαθέτει και νέα, μεγαλύτερα φρένα (420 χιλ. μπροστά 410 χιλ. πίσω) καθώς και ένα νέο, ελαφρύτερο σύστημα εξαγωγής που εγγυάται έναν ήχο που αποτελεί αποκλειστικότητα για την κορυφαία έκδοση της 911.

Πλην των παραπάνω αλλαγών, η Turbo S ξεχωρίζει από τους λίγο διαφορετικά σχηματισμένους προφυλακτήρες και τα ξαναγραμμένα κατώτερα πλευρικά τμήματα τα οποία έχουν σμιλευτεί υπό το σκεπτικό της αεροδυναμικής με τον αντίστοιχο συντελεστή να έχει μειωθεί κατά 10% στην συγκεκριμένη έκδοση. Την ίδια ακριβώς ανάγκη εξυπηρετούν το ενεργό spoiler μπροστά που μαζί με τα εξίσου ενεργά πτερύγια των εισαγωγών αέρα και το spoiler πίσω συνεργάζονται για την αύξηση της κάθετης δύναμης και την καλύτερη διαχείριση της πλεονάζουσας ισχύος.

Επίσης, θα άξιζε να σημειωθεί ότι σε ό,τι αφορά την υβριδική τεχνολογία εκτός από τα αμιγή μεγέθη, αναλαμβάνει ενεργό ρόλο και στην τροφοδοσία του ηλεκτροϋδραυλικού συστήματος Dynamic Chassis Control το οποίο αναλαμβάνει να παραμετροποιεί τις ρυθμίσεις της ανάρτησης συνεχώς προκειμένου να διατηρηθεί η απαιτούμενη ισορροπία υπό πίεση και σε συνάρτηση με την χάραξη αλλά και το οδηγικό στυλ.