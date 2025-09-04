Ένα μοντέλα που θα επιζητήσουν και σίγουρα θα προσελκύσουν την προσοχή στην επικείμενη έκθεση του Μονάχου θα είναι η ηλεκτρική Cayenne η οποία υπόσχεται πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά σε κάθε επίπεδο.

Ένα από αυτά, όπως αποκάλυψε η Porsche, θα είναι η δυνατότητα επαγωγικής φόρτισης των μπαταριών της επαγωγικά, δηλαδή χωρίς την χρήση πρίζας. Να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο σύστημα δεν αποτελεί νεολογισμό μιας και η αυτοκινητοβιομηχανία ασχολείται χρόνια με την εξέλιξή ­του (η Tesla έχει επενδύσει εκατομμύρια στην έρευνα και την εξέλιξη μιας σχετικής υλοποίησης ενώ η Volvo ασχολείται ενεργά με την πραγματοποίηση σχετικών δοκιμών) ωστόσο μέχρι στιγμής τουλάχιστον καμία mainstream αυτοκινητοβιομηχανία δεν το έχει υιοθετήσει προφανώς λόγω κόστους αλλά και των απαιτήσεων που προϋποθέτει σε επίπεδο υποδομής.

Όπως ίσως ήδη αντιλαμβάνεται κανείς εκτός από την τεχνολογία που απαιτείται, από την πλευρά ενός αυτοκινήτου προκειμένου να φορτίζει επαγωγικά, υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις και σε επίπεδο εξοπλισμού, εν προκειμένω ενός φορτιστή που να επιτρέπει κάτι τέτοιο.

Όπως και να έχει η Porsche αποφάσισε να κάνει αυτό το αποφασιστικό βήμα με την ηλεκτρική Cayenne, αιτιολογώντας την απόφασή της με το γεγονός ότι το 75% των χρηστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνηθίζουν να φορτίζουν το αυτοκίνητό τους στο σπίτι. Ο φορτιστής που εξέλιξε η Porsche παίρνει την μορφή μιας επίπεδης τετραγωνισμένης επιφάνειας (pad), διαστάσεων 117 εκ. x 78 εκ. , ύψους 6 εκ. και βάρους 50 κιλών. Αρκεί η τοποθέτηση της στο δάπεδο ενός ιδιωτικού χώρου στάθμευσης και η «στάθμευση» της Cayenne από πάνω της, προκειμένου η διαδικασία φόρτισης να ξεκινήσει και στη συνέχεια να ολοκληρωθεί χωρίς ο χρήστης να χρειαστεί να κάνει το οτιδήποτε άλλο.

Η Cayenne EV θα διαθέτει σύστημα υποβοήθησης που θα συνδράμει τον οδηγό να σταθμεύσει στο σωστό σημείο σε σχέση με την επιφάνεια φόρτισης καθώς και λειτουργία που μειώνει την απόσταση από το έδαφος, ούτως ώστε η απόσταση από το pad να είναι η μικρότερη δυνατή και με αυτό τον τρόπο να βελτιστοποιείται η διαδικασία φόρτισης που σύμφωνα με τις συστάσεις της Porsche δεν έχει τίποτα να «ζηλέψει» από μια τυπική διαδικασία αναπλήρωσης ενέργειας με πρίζα, καθώς η αποδοτικότητα της συγκεκριμένης μεθόδου αγγίζει το 90% σε σχέση με τη συμβατική διαδικασία.

Να σημειωθεί ότι το pad φόρτισης υπακούει στις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας καθώς διαθέτει σύστημα το οποίο διακόπτει τη διαδικασία φόρτισης καθώς ανιχνεύει το ενδεχόμενο ένας «ζωντανός οργανισμός» ή ένα μεταλλικό αντικείμενο βρεθεί πάνω της.

Η ισχύς του συστήματος φόρτισης διαμορφώνεται σε 11 kW, ένα μέγεθος μάλλον μικρό με δεδομένο ότι η Cayenne EV θα διαθέτει μπαταρίες χωρητικότητας έως 112 kWh. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς με την οποία μπορούν να επαναφορτιστούν οι μπαταρίες, «συμβατικά» με την συνδρομή ταχυφορτιστή DC θα ανέρχεται σε έως και 400 kW, μέγεθος το οποίο θα μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη επαναφόρτιση έως το 80% σε χρόνο 15 λεπτών.