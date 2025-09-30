Κάθε χρόνο πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες σε 25 χώρες σε περισσότερες από 350 ευρωπαϊκές πόλεις μετέχουν στη Βραδιά του Ερευνητή, μια εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία καταδεικνύει πόσο ζωτική είναι η συμβολή της έρευνας και των επιστημόνων στο μέλλον, την πρόοδο και την ευημερία.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συνεπές στο ραντεβού του για 12η συνεχή χρονιά, συνδέθηκε και φέτος με τη μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή της Έρευνας “European Researchers’ Night” και διοργάνωσε τη Βραδιά του Ερευνητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και για όλα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της Αττικής, πάντα στην πρώτη γραμμή για την επανάσταση της γνώσης και της καινοτομίας.

Με επίκεντρο τη νέα γενιά

Ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής κ. Ι. Κ. Χατζηγεωργίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση τις εκδήλωσης και ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτήν, δηλώνοντας στο ΒΗΜΑ: «Η Βραδιά του Ερευνητή ανήκει στους ερευνητές της χώρας με επίκεντρο τη νέα γενιά των επιστημόνων που ήδη συμβάλουν με τα έργα τους στην πρόοδο της επιστημονικής σκέψης και στην παραγωγή νέας γνώσης.

Αυτούς τιμούμε και παρέχουμε ηθική αναγνώριση. Η διοργάνωση της Βραδιάς του Ερευνητή, καθώς και άλλων δράσεων από το ΕΜΠ όπως αυτή των Ανοικτών Εργαστηρίων, πέρα από επιστημονική έχουν και κοινωνική διάσταση. Το Πολυτεχνείο ανταποδίδει συνεχώς το χρέος του προς την κοινωνία αναγνωρίζοντας την υψηλή θέση που αυτή του επεφύλαξε στη συνείδησής της».

Για πρώτη φορά το ραντεβού δόθηκε στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, όπου μικροί και μεγάλοι είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδραστικές παραστάσεις και εκπαιδευτικές δράσεις.

Περισσότερα από 250 διαδραστικά εργαστήρια και ερευνητικά προγράμματα παρουσιάστηκαν από πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και σχολεία, δίνοντας την ευκαιρία σε όλες κι όλους να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της έρευνας και της καινοτομίας.

Εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Μυτιλήνη. Οι επισκέπτες μπόρεσαν να παρακολουθήσουν live διαδραστικά πειράματα, να διασκεδάσουν με ερευνητικά παιχνίδια και καλλιτεχνικά δρώμενα, να δουν τεχνολογικές εκθέσεις και να γνωρίσουν από κοντά διακεκριμένους ερευνητές και επιστήμονες.

Η έναρξη των φετινών δράσεων πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου στο Πανορμίτειο Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις, στην Ακριτική Σύμη. Ο κ. Χατζηγεωργίου κήρυξε την επίσημη έναρξη της δράσης «Ερευνητές στα Σχολεία» παρουσιάστηκε το σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης της Σύμης, ενώ οι μαθητές παρουσίασαν το βραβευμένο έργο τους «Μπορούμε να ζήσουμε στον Άρη», που στη συνέχεια παρουσίασαν και στη Βραδιά του Ερευνητή στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιήθηκε ζωντανή σύνδεση με το CERN στη γιγαντοοθόνη της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ, με δυνατότητα απευθείας ερωτήσεων από το κοινό, σε ένα ταξίδι στην αρχή του σύμπαντος.

Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ στοχεύει στο μέλλον

Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ στοχεύει στο μέλλον: στο πέρασμα της έρευνας στην κοινωνία, στη δημιουργία θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού υψηλού επιπέδου προσόντων, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων, καθώς και τεχνοβλαστών και νεοφυών επιχειρήσεων καινοτομίας στην πραγματική οικονομία, με ιδιαίτερη σημασία σήμερα στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την κοινωνική συνοχή.

Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ υπογραμμίζει ότι ο καιρός δεν περισσεύει για: