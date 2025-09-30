Εγκλεισμό για 4 χρόνια σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, με παράλληλη επιβολή θεραπευτικού μέτρου, αποφάσισε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης για τον 16χρονο, που, τον περασμένο Φεβρουάριο, μαχαίρωσε με αναδιπλούμενη φαλτσέτα τον 23χρονο αδελφό του, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη μέσα στο διαμέρισμα όπου ζούσαν τα δύο αδέλφια, μαζί την 18χρονη αδελφή τους και τη μητέρα τους, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Οι δύο νεαροί βρίσκονταν μόνοι τους στο σπίτι, όταν, για ασήμαντη αφορμή, ξέσπασε καβγάς μεταξύ τους. Το 23χρονο θύμα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο με τραύματα στον θώρακα και στο πόδι.

Μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο ανήλικος οδηγήθηκε σε καθεστώς προσωρινής κράτησης, ενώ παραπέμφθηκε να δικαστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, όπως επίσης για βία κατά υπαλλήλων, επειδή προέβαλε αντίσταση εναντίον των αστυνομικών, όταν πήγαν να τον συλλάβουν.

Κατά τη δίκη που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, ο 16χρονος φέρεται να εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό, ζητώντας συγγνώμη από τον αδελφό του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος επιβεβαίωσε ότι προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο. Η υπεράσπισή του, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ζήτησε να του αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός λόγω ψυχικής νόσου και προς αυτήν την κατεύθυνση προσκόμισε έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης- πλην όμως το συγκεκριμένο αίτημα δεν έγινε δεκτό.

Εκτός από τον 4ετή περιορισμό σε κατάστημα κράτησης νέων, οι δικαστές αποφάσισαν την παρακολούθηση τού 16χρονου από παιδοψυχίατρο μέχρι την ενηλικίωσή του (θεραπευτικό μέτρο).

Το 23χρονο θύμα, το οποίο υπηρετούσε την περίοδο εκείνη τη στρατιωτική του θητεία και είχε επιστρέψει μόλις στο σπίτι από το στρατόπεδο, δεν παρέστη στη δίκη για να καταθέσει, σε αντίθεση με την μητέρα τους που εξετάστηκε ως μάρτυρας.