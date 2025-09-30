«Είμαι η Ασημίνα Παπαθεοδώρου, σύζυγος του δολοφονηθέντος Σήφη Βαλυράκη» κατέθεσε στο ΜΟΔ η ζωγράφος, χήρα του πρώην υπουργού, θέτοντας εξαρχής στο δικαστήριο την ακλόνητη θέση της: «εδώ έχουμε ένα στυγερό έγκλημα».

Η σύζυγος του εκλιπόντος εξιστόρησε στο δικαστήριο όσα έγιναν πριν και μετά τον βίαιο θάνατο του Σήφη Βαλυράκη στις 24 Ιανουαρίου 2021 στην θάλασσα της Ερέτριας, για τον οποίο κατηγορούνται δύο ψαράδες της περιοχής.

Η δικαστική αίθουσα ήταν γεμάτη από κόσμο, πολλοί εκ των οποίων βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας του θύματος. Μεταξύ αυτών η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο πρώην προέδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο πρώην υπουργός Νίκος Σιφουνάκης, η καθηγήτρια Φωτεινή Τσαλίκογλου, ο Ψυχίατρος Σάββας Σαββόπουλος κ.ά.

«Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί τους»

Η επιφανής ζωγράφος δήλωσε με εκνευρισμό πως ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων πως ο σύζυγός της είχε κάποιο ατύχημα και πως δεν έχουν καμία ευθύνη για τον θάνατο δεν έχει την παραμικρή βάση.

«Ο Σήφης Βαλυράκης που έχει κάνει δύο αποδράσεις, στην Χούντα, έχει κολυμπήσει από το “Αλκατράζ” της Κέρκυρας στην Αλβανία, συνελήφθη και κρατήθηκε στα μπουντρούμια του Χότζα, όχι δεν είχε ατύχημα. Δολοφονήθηκε. Σφαγιάστηκε. Δεν μπορεί να ακούγονται τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να ακούμε από την υπεράσπιση περί “ταλαιπωρίας των κατηγορούμενων”. Ο Σήφης ήταν δεινός κολυμβητής, υποβρύχιος ψαράς χωρίς μπουκάλες.».

Η μάρτυρας αναφερόμενη στην ημέρα της δολοφονίας, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές από τη στιγμή που «ο Σήφης δεν επέστρεψε την αναμενόμενη ώρα, μέχρι που τελικά βρέθηκε από ιδιώτες δύτες».

«Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου ο Σήφης έφερε εφημερίδες. Υπήρχε το θέμα στην “Καθημερινή” με το άρθρο για τα εθνικά του Αντώνη Σαμαρά. Μίλησε με τον φίλο του, τον Σαμαρά. Είχαν φιλία οι δύο τους.

11.30 ο Σήφης κατέβηκε να δει ένα ντοκυμαντέρ για τη Νορμανδία όπου θα μιλούσε ο ναύαρχος Λυμπεράκης. Στις 12 έφυγε. Το βαρκάκι του ήταν μπροστά στο σπίτι. Έχει τρία τέσσερα νησάκια εκεί γύρω.

Εγώ 2 με 2.30 τον περίμενα να γυρίσει. Δεν είχε το κινητό του μαζί. Ανέβηκα στην ταράτσα να δω με κυάλια τα νησάκια. Μήπως ήταν στο Ασπρονήσι ή στο Κολοκύθι και ερχόταν. Τίποτα. Είμαι παγωμένη στις 24 Ιανουαρίου 2021 κ. Πρόεδρε. Στις 15.20 πήγα πάλι με τα κυάλια. Τίποτα. Τέσσερις παρά, ξανανέβηκα. Τίποτα.

Πήρα το παιδί που μας βοηθάει να πάμε στο Λιμενικό. Στην γωνία αυτοκίνητο του Λιμενικού. Μου λέει “Κύρια μου, δεν ξέρετε ότι εν καιρώ κορονοϊού δεν βγαίνουμε με βάρκες;”.

«Ο άνθρωπος πάλεψε με δύο τρομακτικά άτομα που είχαν μένος»

Τους ζήτησα βάρκα να πάμε να ψάξουμε. Πήραν έναν ψαρά και του είπαν “ψάξε να βρεις την βάρκα του Βαλυράκη”. Σε δέκα λεπτά τους πήρε και είπε πως η η βάρκα του είναι στα βράχια. Μίλησα μαζί του. Κατά τις έξι με πήρε ο ψαράς. Μου είπε ότι η βάρκα ήταν στο ρελαντί και όλα τα πράγματα του τακτοποιημένα μέσα. Πήρα τον κουμπάρο μου και συνεννοήθηκε να πάνε δύο δύτες. Ήρθε ελικόπτερο να ψάξει. Ψάχνανε αλλού και καθόλου στο νησί των Ονείρων. Οι δύτες πήγαν στο νησί των ονείρων. Ο κουμπάρος μου τηλεφώνησε στις 7.20. Μου λέει “τον βρήκαν και είναι σφαγιασμένος”. Τον σφάξανε, κύριε πρόεδρε. Ο άνθρωπος πάλεψε με δύο τρομακτικά άτομα που είχαν μένος. Αυτό το μένος δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και η υπεράσπιση λέει ότι ταλαιπωρούνται. Εγώ τι να πω; Θα σας πει μάρτυρας, το είδε. Νόμιζε πως είναι φάλαινα. Τον κύκλωσαν με το σκάφος τους. Έκαναν συνεχώς κυκλικές κινήσεις».

Πρόεδρος: Τους γνωρίζατε τους κατηγορουμένους;

Μάρτυρας: Όχι ποτέ. Ούτε καν.

Πρόεδρος: Είχε κάνει μετασκευές στη βάρκα ο σύζυγός σας;

Μάρτυρας: Έκανε συντήρηση κάθε χρόνο.

Πρόεδρος: Είχε ποτέ ατύχημα στη θάλασσα;

Μάρτυρας: Ο Βαλυράκης ατύχημα στη θάλασσα δεν είχε ποτέ. Ο Βαλυράκης που κολύμπησε Κέρκυρα – Αλβανία; Δεν ήταν 77, ήταν σαν 50. Γυμναζόταν, είχε πειθαρχία. Ήταν πιο υγιής από εμένα.

«Τον περικύκλωσαν μεσοπέλαγα»

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, οι κατηγορούμενοι ήταν εκείνοι που μεσοπέλαγα προκάλεσαν τον Βαλυράκη. «Τον κύκλωσαν με μεγάλη ταχύτητα και δεν έπεσε εκείνη τη στιγμή. Ο Σήφης δεν περίμενε ότι θα τον σκοτώσουν. Η πεποίθησή μου από τις περιγραφές των συγγενών μου ως προς τα τραύματα που έφερε η σορός, είναι ότι ήταν σφαγιασμός. Δεν έγινε τυχαία, στα βράχια ή -και μην το ξανακούσω- σε προπέλα που θα τον είχε κάνει κιμά. Από τις ιατροδικαστικές εκθέσεις και ειδικά τη δεύτερη-που περιγράφει τα όργανα (που προκάλεσαν τα τραύματα) ήταν ο γάντζος, το μαχαίρι και τα υδροπτερύγια του σκάφους τους».

Η Ασημίνα Παπαθεοδώρου περιέγραψε τους κατηγορούμενους ως «δύο βίαιους ανθρώπους της περιοχής που δεν ήθελαν κανέναν μπροστά τους», καθώς «είναι χρυσαυγίτες και ήταν ένας δημοκράτης. Είναι εριστικοί άνθρωποι και έχουν χτυπήσει ανθρώπους. Το κάνουν συνέχεια, ψαράδες ψαροντουφεκαδες. Είναι άνθρωποι περίεργοι». «Το μένος τον χρυσαυγιτών είναι περίεργο» ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι διάβασε κάπου πως οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριζαν την Χρυσή Αυγή.

Η μάρτυρας επανέλαβε πολλές φορές στο δικαστήριο πως οι Αρχές είχαν “έναν αρνητισμό” να κάνουν έρευνα, υιοθετώντας την εκδοχή του ατυχήματος. Ανέφερε δε πως υπήρξε μία γενικότερη προσπάθεια να μην ευδοκιμήσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, με εκφοβισμό μαρτύρων και κωλυσιεργία. Είπε επίσης πως «ο αυτόπτης μάρτυρας είχε κάνει προσπάθεια να προσεγγίσει τον τότε δικηγόρο μου για να του πει όσα είδε. Εκείνος όμως δεν μου είπε τίποτα. Ο δικηγόρος είχε σχέσεις με το λιμενικό και ήθελε να πάει μαλακά το έγκλημα, γι’ αυτό και τον απομάκρυνα…».