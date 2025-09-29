Δύο χρόνια μετά το θάνατο της Μαίρης Χρονοπούλου, η υπόθεση αποκτά μία νέα διάσταση, αφού ο φάκελος μεταφέρεται στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ.

Ο δικηγόρος και στενός φίλος της, Δημήτρης Χατζημιχάλης, σε δήλωσή του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, τόνισε με πως «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν εγκληματική ενέργεια». Υπογράμμισε ότι οι φίλοι της Μαίρης, που παραμένουν ανήσυχοι και δεν μπορεί να ηρεμήσουν από όσα συνέβησαν, επιμένουν ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να ριχτεί φως σε όλη την υπόθεση.

Ο ίδιος ανέφερε ότι με την εμπειρία του ως δικηγόρος, αλλά και σε συνδυασμό με τις ιατροδικαστικές εκτιμήσεις για την υπόθεση, είναι πεπεισμένος πως δεν πρόκειται για απλό ατύχημα. «Δεν φωτογραφίζω την οικιακή βοηθό», διευκρίνισε, «αλλά βλέπουμε πως μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που η Μαίρη Χρονοπούλου έπεσε. Εμείς πιστεύουμε ότι την χτύπησαν κι έπεσε, και μάλιστα πάνω σε ένα χαλί. Δεν υπάρχουν σκαλιά εκεί, μόνο ένα σκαλάκι. Κάποιοι μπήκαν, την χτύπησαν, της πήραν τα χρήματα και τα κοσμήματα» εξήγησε.

«Εμείς, οι φίλοι της Μαίρης, που δεν μας αφήνει αυτή η ιστορία να κοιμηθούμε, πρέπει να επιμείνουμε ώστε να χυθεί άπλετο φως», επεσήμανε μεταξύ άλλων.

«Η οικιακή βοηθός και ο φίλος της τη βρήκανε αλλά δεν έχει βρεθεί περιέργως ούτε το νοσοκομειακό, ούτε το ματωμένο νυχτικό για να δούμε μέσω του DNA τι έγινε, η ιατροδικαστική έκθεση είναι ελλιπής και η υπόθεση έχει πολλά κενά», κατέληξε.

Η μεταφορά της υπόθεσης στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών θεωρείται καθοριστική, καθώς ανοίγει πλέον νέα δικονομική προοπτική για ενδεχόμενη διερεύνηση ποινικών ευθυνών. Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν ξανά τα υπάρχοντα στοιχεία και να καλέσουν πρόσωπα για καταθέσεις.