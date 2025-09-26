Στις 11 Σεπτεμβρίου ο Γιου Μενγκλόνγκ, (γνωστός και ως Αλαν Γιου), Κινέζος ηθοποιός και τραγουδιστής, έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από κτίριο. Ο Γιου ήταν 37 ετών και ιδιαίτερα αγαπητός στην πατρίδα του.

Σύμφωνα με τις αρχές ο θάνατός του προκλήθηκε από ατύχημα μετά από κατανάλωση αλκοόλ και οι αστυνομικές αρχές έσπευσαν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο η είδηση του θανάτου του και οι πληροφορίες που άρχισαν να κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο, καθώς και η λογοκρισία που επιχειρήθηκε να επιβληθεί σχετικά έχουν μετατρέψει την υπόθεση σε «καυτή πατάτα» για τις αρχές με εκατομμύρια πολίτες να κάνουν λόγο για δολοφονία και να ζητούν περισσότερη διαφάνεια.

Από την πρώτη στιγμή άρχισαν να κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνουν τον Γιου να δέχεται επίθεση ή να προσπαθεί να διαφύγει πριν από την πτώση του.

Επίσης χιλιάδες θαυμαστές ισχυρίζονται ότι ο ηθοποιός υπέστη κακοποίηση ή ότι εμπλέκονται ισχυρά πρόσωπα της βιομηχανίας ψυχαγωγίας. Μερικοί υποστηρίζουν ότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί με “κρυφούς κανόνες” της βιομηχανίας, κάτι που οδήγησε σε αποκλεισμό του από projects για χρόνια.

Η αστυνομία του Πεκίνου συνέλαβε τρεις γυναίκες για διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με τον θάνατο του Γιου και δήλωσαν ότι τέτοιες φήμες προκάλεσαν ψυχολογική βλάβη στην οικογένειά του και κοινωνική αναταραχή.

Κρυφοί κανόνες και ισχυροί παράγοντες

Ο Γιου Μενγκλόνγκ ήταν γνωστός για ρόλους σε δημοφιλή Κινεζικά δράματα όπως το Eternal Love και το Go Princess Go. Ηταν γνωστός για την ευγένεια και την ακεραιότητά του, ενώ είχε συμμετάσχει σε talent shows όπως το Happy Boys.

Μία από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο υποστηρίζει ότι ο Γιου Μενγκλόνγκ δολοφονήθηκε επειδή κατείχε ευαίσθητες πληροφορίες για ισχυρούς ανθρώπους στη βιομηχανία ψυχαγωγίας ή στην κινεζική κυβέρνηση.

Μια φήμη αναφέρει ότι ο Γιου είχε στην κατοχή του ένα USB στικάκι με στοιχεία για ξέπλυμα χρήματος από υψηλόβαθμα στελέχη του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Οι αρχές έχουν απορρίψει αυτές τις φήμες ως αβάσιμες.

Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι ο Γιου αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις «αθέμιτες απαιτήσεις» της βιομηχανίας ψυχαγωγίας, όπως το λεγόμενο “casting couch” (σεξουαλικές χάρες για επαγγελματική προώθηση).

Φημολογείται ότι στο πάρτι όπου βρισκόταν τη νύχτα πριν τον θάνατό του, ο παραγωγός Xin Qi ή άλλοι ισχυροί παρευρισκόμενοι τον πίεσαν, και όταν ο Γιου αρνήθηκε, τον κακοποίησαν ή τον έριξαν από το κτίριο.

Κυκλοφορούν επίσης φήμες ότι είχε αποκλειστεί από projects τα τελευταία τρία χρόνια λόγω της στάσης του ενάντια σε τέτοιες πρακτικές. Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας αναφέρουν τη στασιμότητα της καριέρας του, παρά τη δημοτικότητά του, ως ένδειξη ότι είχε «μπει στη μαύρη λίστα».

Διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, κυρίως στο Bilibili και το X, φέρονται να δείχνουν τις τελευταίες στιγμές του. Ένα βίντεο δείχνει μια σιλουέτα να παλεύει σε ένα παράθυρο, με κραυγές όπως: «Δεν έχω υποφέρει ποτέ έτσι στη ζωή μου… με παίζετε μέχρι θανάτου, με απειλείτε έτσι…». Ένα άλλο βίντεο, που φέρεται να τραβήχτηκε από γείτονα, δείχνει ένα πάρτι με γυμνά άτομα στο διαμέρισμα.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι αυτά τα βίντεο διαγράφηκαν γρήγορα από πλατφόρμες όπως το Bilibili, ενισχύοντας τις υποψίες για συγκάλυψη. Ωστόσο, η αυθεντικότητα αυτών των βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί, και η ποιότητά τους καθιστά δύσκολη την ταυτοποίηση προσώπων ή γεγονότων.

Πολλοί πιστεύουν ότι ο θάνατός του καλύπτεται από ισχυρούς ανθρώπους στη βιομηχανία ψυχαγωγίας ή την κυβέρνηση. Οι υποψίες τροφοδοτούνται από την έλλειψη διαφάνειας, τη γρήγορη αποτέφρωση και τη διαγραφή αναρτήσεων στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο θάνατος του Γιου συνδέεται με άλλους ανεξήγητους θανάτους στην κινεζική βιομηχανία ψυχαγωγίας, όπως της Ρεν Τζιάο (2017) και του Κιάο Ρενλιάνγκ (2016), που επίσης θεωρήθηκαν ύποπτοι από το κοινό. Οι ομοιότητες περιλαμβάνουν πτώσεις από ύψος ή αυτοκτονίες που αποδόθηκαν σε προσωπικά προβλήματα, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι εμπλέκονται ισχυρά συμφέροντα.

Χιλιάδες θαυμαστές έχουν ξεκινήσει κινήματα όπως το #JusticeforYuMenglong, ζητώντας διαφάνεια για όλες αυτές τις περιπτώσεις.

Έλλειψη εμπιστοσύνης στις αρχές

Η εσπευσμένη απόρριψη εγκληματικής ενέργειας, η έλλειψη λεπτομερούς αστυνομικής ανακοίνωσης και η διαγραφή περιεχομένου από πλατφόρμες όπως το Weibo έχουν ενισχύσει τις υποψίες για συγκάλυψη.

Πολλοί θαυμαστές πιστεύουν ότι η γρήγορη αποτέφρωση του σώματος του Yu και ο καθαρισμός της σκηνής του θανάτου έγιναν για να καταστραφούν αποδεικτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με αναφορές, η περιοχή στο Sunshine Upper East όπου βρέθηκε το σώμα του καθαρίστηκε πλήρως μέχρι το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου, και φωτογραφίες δείχνουν ότι τα συντρίμμια αφαιρέθηκαν γρήγορα. Επιπλέον, η έλλειψη λεπτομερούς αναφοράς από την αστυνομία για την κατάσταση του σώματος ή τη σκηνή ενίσχυσε τις υποψίες για συγκάλυψη.

Η αστυνομία του Πεκίνου δήλωσε ότι διεξήγαγε επιτόπια εξέταση και ιατροδικαστικές εξετάσεις καταλήγοντας ότι δεν υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, η έλλειψη δημοσιοποίησης αυτών των στοιχείων έχει οδηγήσει σε περαιτέρω εικασίες.

Λογοκρισία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Υπάρχουν κατηγορίες ότι η κινεζική κυβέρνηση λογόκρινε αναρτήσεις σχετικά με τον θάνατο του Γιου. Μια ανάρτηση στο X ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση λογοκρίνει ενεργά τις ειδήσεις για να περιορίσει τις διαμαρτυρίες από τους 20 εκατομμύρια οπαδούς του.

Η διαγραφή βίντεο και αναρτήσεων από πλατφόρμες όπως το Bilibili και το Weibo, καθώς και οι συλλήψεις για «ψευδείς ειδήσεις», ενισχύουν την αντίληψη για συγκάλυψη, αλλά μπορεί επίσης να αποτελούν μέρος των συνήθων πρακτικών ελέγχου του διαδικτύου στην Κίνα.

Στιγμιότυπα οθόνης από διαγραμμένες αναρτήσεις κοινοποιήθηκαν ευρέως στο X, με χρήστες να υποστηρίζουν ότι η ταχύτητα της διαγραφής υποδηλώνει παρέμβαση ισχυρών δυνάμεων.

Η αστυνομία του Πεκίνου και η Κινεζική Υπηρεσία Κυβερνοχώρυ (CAC) δεν έχουν σχολιάσει συγκεκριμένα τη διαγραφή αυτών των βίντεο, αλλά η CAC έχει δηλώσει ότι εφαρμόζει μέτρα για την καταπολέμηση «ψευδών ειδήσεων» που προκαλούν «κοινωνική αναταραχή». Αυτό περιλαμβάνει την αφαίρεση περιεχομένου που θεωρείται παραπλανητικό ή επιβλαβές.

Hashtags όπως #YuMenglong και #JusticeforYuMenglong, που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από θαυμαστές για να απαιτήσουν διαφάνεια, φέρονται να περιορίστηκαν ή να αποκλείστηκαν στο Weibo. Χρήστες ανέφεραν ότι οι αναρτήσεις τους με αυτά τα hashtags δεν εμφανίζονταν στις αναζητήσεις ή αφαιρούνταν αυτόματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κίνα διαθέτει ένα από τα πιο αυστηρά συστήματα ελέγχου του διαδικτύου παγκοσμίως, με την CAC να επιβλέπει την αφαίρεση περιεχομένου που θεωρείται επιβλαβές ή παραπλανητικό.