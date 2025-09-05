Σε ασφυκτικό θάνατο, δηλαδή σε ανθρωποκτονία οφείλεται σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024, υπόθεση που διερευνάται στο πλαίσιο των ποινικών ερευνών για τη δράση της Ειρήνης Μουρτζούκου που ήδη είναι προφυλακισμένη για δολοφονίες τριών νηπίων που ήδη έχει ομολογήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πόρισμα της Επιτροπής με επικεφαλής τον εγνωσμένου κύρους ιατροδικαστή Νίκο Καρακούκη, αποδίδει τον θάνατο του μικρού παιδιού σε ασφυξία, χωρίς να αφήνει αμφιβολίες για αυτό και αποκλείοντας το παιδάκι να πέθανε από παθολογικά αίτια.

Το πόρισμα Καρακούκη έχει ήδη σταλεί στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών που διενεργεί την έρευνα για τη δράση της Ειρήνης Μουρτζούκου και αναμένεται μετά τη διαβίβαση του να υπάρξουν ποινικές και δικαστικές εξελίξεις για τη δυσώδη αυτή υπόθεση.

Η ίδια η Μουρτζούκου που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο με την εγκληματική της δράση, έχει αρνηθεί κάθε ανάμειξη σε ανθρωποκτονία του μικρού Παναγιωτάκη, αλλά το πόρισμα θα αξιολογηθεί και θα εκτιμηθεί για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.